В Украине отреагировали на вброс россиян о "захвате" населенного пункта Сумщины

На сегодняшний день активных действий в приграничье Сумской области пока что нет. Враг пытался прощупать оборону в направлении Рыжевки, но украинские бойцы нанесли по нему огневое поражение. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем Telegram-канале сделал руководитель "Центра противодействия дезинформации" Андрей Коваленко.

Захват Рыжевки. Фото из открытых источников

"Сумская область. По состоянию на сейчас — это не начало того же, что было в Харьковской области. Россияне попытались прощупать оборону в направлении Рыжевки, которая является "спутником" российского Теткино. Активных действий в приграничье пока нет. Силы обороны ситуацию контролируют, враг получил огневое поражение", — высказался Андрей Коваленко.

Как отметил Коваленко, вброс главы Чечни Рамзана Кадырова был ставкой на информационную компоненту.

"Сравнивать ситуацию с Харьковской областю по состоянию на 08:00 не стоит. Остается угроза действий россиян в приграничье – да", — добавил он.

Отметим, ранее, информацию российских СМИ о захвате приграничного села Рыжевка в Сумской области в интервью "Суспильне" опроверг председатель Белопольской общины Юрий Зарко. Он заявил, что эта информация не соответствует действительности.

По информации аналитиков DeepState, Рыжевка в Сумской области фактически находится в "серой зоне", на ее территорию регулярно заходили российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Ситуация в селе не менялась с начала полномасштабного вторжения.

"Наших там практически не было, а село является серяком, куда регулярно заходили ДРГ оккупантов. Сегодня "ахмат-чай" опубликовал видео, как они гуляют по селу и бьют стволкой по окрестным селам. Они могли осуществить данную акцию и в любой другой день года", — говорится в сообщении.



