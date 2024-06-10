В Украине отреагировали на вброс россиян о "захвате" населенного пункта Сумщины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На сегодняшний день активных действий в приграничье Сумской области пока что нет. Враг пытался прощупать оборону в направлении Рыжевки, но украинские бойцы нанесли по нему огневое поражение. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем Telegram-канале сделал руководитель "Центра противодействия дезинформации" Андрей Коваленко.
Захват Рыжевки. Фото из открытых источников
Как отметил Коваленко, вброс главы Чечни Рамзана Кадырова был ставкой на информационную компоненту.
Отметим, ранее, информацию российских СМИ о захвате приграничного села Рыжевка в Сумской области в интервью "Суспильне" опроверг председатель Белопольской общины Юрий Зарко. Он заявил, что эта информация не соответствует действительности.
По информации аналитиков DeepState, Рыжевка в Сумской области фактически находится в "серой зоне", на ее территорию регулярно заходили российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Ситуация в селе не менялась с начала полномасштабного вторжения.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!