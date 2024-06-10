Кадыров похвастался захватом населенного пункта на Сумщине: в Украине отреагировали

Информация российских СМИ о захвате приграничного села Рыжевка в Сумской области, не соответствует действительности. Как передает портал "Комментарии", о этом в интервью "Суспильне" заявил председатель Белопольской общины Юрий Зарко.

Рыжевка Сумской области. Фото: из открытых источников

По информации аналитиков DeepState, Рыжевка в Сумской области фактически находится в "серой зоне", на ее территорию регулярно заходили российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Ситуация в селе не менялась с начала полномасштабного вторжения.

"Наших там практически не было, а село является серяком, куда регулярно заходили ДРГ оккупантов. Сегодня "ахмат-чай" опубликовал видео, как они гуляют по селу и бьют стволкой по окрестным селам. Они могли осуществить данную акцию и в любой другой день года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Рыжевка расположена за рекой и фактически была "сателлитом" российского поселка Теткино в Курской области. Более того, Рыжевка (Украина) и Теткино (Россия) – это фактически было одно село и разделял его долгое время всего один шлагбаум.

"Большой целесообразности бросать туда силы – нет, ведь в таком случае нужно контролировать и Теткино. Планирует ли враг провести аналогичную как возле Волчанска операцию — планирует. Сделает ли он это — покажет время", — отметили аналитики.

По их мнению, такие движения российских оккупантов способны оттягивать украинские резервы с других направлений, поэтому Силы обороны должны быть готовы к подобным сценариям.

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