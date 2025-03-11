В Украине отреагировали на удар по Москве и не только

Как передает портал "Комментарии", руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил в Телеграмм, что этой ночью беспилотники били по Курской области, где войска РФ перешли в последнее время в активное наступление.

Атака беспилотников на Москву. Фото: из открытых источников

Также Андрей Коваленко подтвердил, что под ударом была Москва, а также военный аэродром в "Дягилево" в Рязанской области РФ.

Отметим, утром, 11 марта, после неспокойной для россиян ночи, неизвестные беспилотники продолжили массированно атаковать Москву. В результате атаки повреждены дома, есть погибший и пострадавшие. Об этом говорилось в сообщениях российских Telegram-каналов.

В Минобороны РФ примерно в 7:30 по киевскому времени отчитались, что за ночь якобы было сбито 337 дронов. Больше всего над территорией Курской области — 126 единиц.

"91 БПЛА — над территорией Московской области, 126 БПЛА — над территорией Курской области, 38 БПЛА — над территорией Брянской области, 25 БПЛА — над территорией Белгородской области, 22 БПЛА – над территорией Рязанской области, 10 БПЛА — над территорией Калужской области, восемь БПЛА — над территорией Липецкой области, восемь БПЛА — над территорией Орловской области, шесть БПЛА — над территорией Воронежской области и три БПЛА — над территорией Нижегородской области", — говорилось в публикации.

Некоторые военкоры РФ пишут, что этой ночью была самая масштабная атака дронами по территории России. Однако официально эту информацию пока не подтверждали.

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