Сразу в ряде регионов РФ сильные взрывы: что происходит

В ночь на 11 марта россияне в ряде регионов жаловались на звуки взрывов. В частности, неизвестные дроны атаковали как минимум Подмосковье, Рязань и Курск. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Взрыв. Фото: из открытых источников

На данный момент нет детальной информации, что стало целью атаки беспилотников. Однако есть информация, что в Рязани мог быть атакован военный объект, а в Москве экстренно закрыли аэропорты.

Сначала телеграмм-канал SHOT писал, что от 10 до 17 взрывов было слышно над городом Рязань в районе Дягилево. Перед этим, по словам россиян, они слышали характерный звук полета дрона.

Вскоре канал ASTRA тоже написал о звуках взрывов в Рязани. Ссылаясь на слова жителей, утверждалось, что беспилотники атакуют военный аэродром "Дягилево". Однако никакой официальной информации о последствиях атаки пока не было.

Под утро мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО было якобы уничтожено 6 дронов в Раменском городском округе.

В 04:24 по местному времени в Росавиции заявили, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, введены временные ограничения на работу московского аэропорта "Жуковский". Через некоторое время в список добавился аэропорт "Домодедово" и "Стригино" (второй в городе Нижний Новгород).

После этого Собянин сообщил, что в городских округах Домодедово и Раменское было сбито еще 4 БпЛА. Но в 04:13 канал "Осторожно новости" утверждает, что сбито уже 11 беспилотников.

На утро известно, что неизвестные дроны продолжили атаковать Подмосковье Москву, в результате чего есть ряд повреждений. В частности: около 5 утра беспилотник влетел в многоэтажный дом Раменском. В квартире на последнем этаже водник пожар. Предварительно, никто не пострадал; дроны повредили несколько многоэтажек в Видном. В крыше одной из них беспилотник пробил большую дыру; один из БпЛА врезался в частный дом в коттеджном поселке Высокий Берег; обломки одного из Дронов повредили многоэтажный дом на Домодедовской улице в Москве; в Домодедово обломки беспилотника упали на парковку "Мираторга". Там начался сильный пожар, повреждены более 20 авто; обломки БпЛА упали в районе ж/д станции Домодедово, повредив часть полотна. В связи с этим отсутствует движение поездов в Москву и область на этом участке.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин отчитался, что ПВО якобы сбили 69 беспилотников, которые летели в сторону столицы РФ.

Также известно, что на прием и вылет самолетов закрыты аэропорты "Шереметьево" (Подмосковье) и "Внуково" (Москва).

С момента наступления новых суток россияне жаловались на звуки взрывов в Курске и Курчатове Курской области. Во втором случае, как утверждалось, обломки одного из БпЛА упали на землю, в результате чего возник пожар (горел, вероятно, лишь обломок дрона).

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