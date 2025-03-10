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Россия сегодня содрогалась от взрывов: где произошла атака

В российских областях сегодня ночью слышали взрывы: под атакой находился НПЗ

сегодня, 07:44
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Недилько Ксения

Сегодня ночью в некоторых областях России прошла атака беспилотников. Сообщалось о взрывах и работе ПВО. Утверждается, что атакован один из очередных НПЗ в России.

Россия сегодня содрогалась от взрывов: где произошла атака

Пожар в Самарской области. Фото: скриншот из видео МЧС РФ

По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, атака на Новокуйбышевск Самарской области (980 км от границы Украины) была совершена около 01:45, известно, что был атакован Новокуйбышевский НПЗ.

"В общем было слышно четыре громких взрыва. По официальным сообщениям, один из украинских беспилотников был сбит на подлете к предприятию.

Последствия нуждаются в дополнительном уточнении, но визуального подтверждения пожара не было", – написал Андрющенко.

По данным издания ASTRA , жители Самарской области сообщили о громких взрывах этой ночью.

"Речь идет о Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, который входит в группу "Роснефти". Телеграм-каналы пишут, что на предприятии зафиксирована вспышка. Местные власти пока не комментировали последствия атаки", – отмечают в издании.

Как сообщили в Минобороны РФ: за минувшую ночь 9 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО.

"3 БПЛА были сбиты над Самарской областью, по 2 – над Воронежской и Орловской, по одному – над Белгородской и Курской областями", – пишут в оккупационном ведомстве.

По данным руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, мощность Новокуйбышевского НПЗ достигает 8,8 млн тонн нефти в год, что делает его одним из десяти крупнейших в РФ .

"Завод производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо и мазут, критически важные для транспорта и военной техники.

Для армии России этот НПЗ имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает стабильные поставки горючего для военных операций", – отмечает Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ночью оккупанты атаковали Запорожье КАБами, а Полтавщина подверглась атаке БпЛА.



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