Россия сегодня содрогалась от взрывов: где произошла атака

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Сегодня ночью в некоторых областях России прошла атака беспилотников. Сообщалось о взрывах и работе ПВО. Утверждается, что атакован один из очередных НПЗ в России.
Пожар в Самарской области. Фото: скриншот из видео МЧС РФ
По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, атака на Новокуйбышевск Самарской области (980 км от границы Украины) была совершена около 01:45, известно, что был атакован Новокуйбышевский НПЗ.
"В общем было слышно четыре громких взрыва. По официальным сообщениям, один из украинских беспилотников был сбит на подлете к предприятию.
Последствия нуждаются в дополнительном уточнении, но визуального подтверждения пожара не было", – написал Андрющенко.
По данным издания ASTRA , жители Самарской области сообщили о громких взрывах этой ночью.
Как сообщили в Минобороны РФ: за минувшую ночь 9 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО.
По данным руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, мощность Новокуйбышевского НПЗ достигает 8,8 млн тонн нефти в год, что делает его одним из десяти крупнейших в РФ .
"Завод производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо и мазут, критически важные для транспорта и военной техники.
Для армии России этот НПЗ имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает стабильные поставки горючего для военных операций", – отмечает Коваленко.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что ночью оккупанты атаковали Запорожье КАБами, а Полтавщина подверглась атаке БпЛА.
Новости