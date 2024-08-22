В Украине отреагировали на слова Путина об «атаке» ВСУ на Курскую АЭС

Кремлевский диктатор Владимир Путин лично озвучил фейк о том, что Украина ночью, якобы, пыталась нанести удары по Курской АЭС.

Курская АЭС

Как пояснили в Центре противодействия дезинформации, это заявление кремлевского диктатора является частью дезинформационной кампании Кремля в ответ на успешные действия ВСУ в Курской области. Цель кампании, говорят в ЦПИ, дискредитировать Украину и снова начать запугивать мир ядерной катастрофой.

Как отметил руководитель ЦПИ, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко, "желательный сценарий россиян со штурмом Силами обороны Курской АЭС для дальнейшего обвинения в ядерном терроризме рассыпался, но альтернативного у них нет, поэтому к пропаганде угрозы ядерного террора подключился Путин".

Коваленко заявление, что заявление Путина является "чистой ложью", вышедшей после провальных заявлений россиян о подготовке Украиной "ядерной провокации" на Курской и Запорожской АЭС в минувшую пятницу.

"Все идет к тому, что сами россияне могут осуществить эту провокацию и постараются вывести ее на международный уровень. Как и говорил, угроза ядерной провокации со стороны РФ вполне реальна, поскольку в дело уже включился лично Путин", – заявил Андрей Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин заявил , что Украина якобы пыталась нанести удары по Курской атомной электростанции. Он отметил, что Международное агентство по атомной энергии информировано об этом событии. Диктатор заявил, что в МАГАТЭ пообещали посетить Курскую АЭС.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Курскую атомную электростанцию. Вероятно, этот визит состоится уже на следующей неделе. Известно, что Гросси намерен поговорить с руководителями станции, оценить состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей.





