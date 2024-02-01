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В Украине отреагировали на решение Международного суда ООН по делу против России

31 января международный суд ООН объявил финальное решение по иску Украины против РФ по делу о нарушении конвенций о запрете финансирования терроризма и преодолении форм расовой дискриминации – на Донбассе и в Крыму.

1 февраля 2024, 20:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Министерстве иностранных дел нашей страны отреагировали на решение Международного суда ООН в рассмотрении иска против РФ по поводу нарушений конвенций о терроризме и расовой дискриминации, которое было обнародовано в среду, 31 января.

В Украине отреагировали на решение Международного суда ООН по делу против России

МИД Украины (фото из открытых источников)

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Представители Международного суда ООН вынесли решение по существу дела Украины против России относительно применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Международное судебное учреждение установило, что РФ нарушила два международных договора.

"Это первый случай в истории, когда Международный суд ООН вынес окончательное решение относительно нарушений Россией норм международного права", — подчеркивают в МИД.

При этом, подчеркнуто, что решение Суда ООН "не оставляет никаких сомнений в том, что Российская Федерация презирает международное право".

"Украина остается преданной стремлению добиться справедливости и ответственности за все незаконные действия России, включая полномасштабное вторжение, которое Россия начала в 2022 году", — отмечается в сообщении министерства.

Напомним, что "Комментарии" писали об и историческом приговоре по делу Украины против России . 31 января международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) признал Россию виновной в нарушении определенных частей Конвенции о запрещении финансирования терроризма. Такое решение в Гааге принято по делу по иску Украины против РФ.

Международный суд ООН заявил, что Россия не проводила расследование финансовой поддержки незаконных вооруженных формирований на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в 2014 году.
 



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