В Украине отреагировали на решение Беларуси перебросить войска к украинской границе

Спикер ГНСУ Андрей Демченко отреагировал на информацию Минобороны Беларуси о переброске военной техники и солдат к украинской границе. По его словам, Украина не фиксирует перемещение в приграничные зоны белорусских войск.



Спикер ГНСУ Андрей Демченко. Фото из открытых источников

Андрей Демченко в эфире телемарафона ответил о ситуации с возможным напряжением, которое хочет создать Беларусь, усилив пограничные территории своими войсками.

"Мы видим, что Беларусь в очередной раз начинает нагнетать ситуация, чтобы продолжать подыгрывать России. Видим обвинения в сторону Украины — это неоднократно уже делалось Лукашенко. На этот момент рядом с нашей границей мы не фиксируем перемещение техники или личного состава", — сказал Демченко.

По словам спикера ГНСУ, украинская разведка активно следит за ситуацией и готова реагировать на возможные вызовы, ведь помнит 24 февраля, когда российские войска зашли на территорию Украины через Беларусь.

Напомним, что Министерство обороны Беларуси на фоне боев в Курской области объявило об отправке военных в Гомельский и Мозырский районы, расположенные поблизости с границей Украины. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что таким образом Лукашенко пытается рассеять внимание Украины от боев в Курской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководителя Генштаба РФ Герасимова разоблачили на лжи Путину по поводу ситуации в Курской области.

Также "Комментарии" писали, что в Германии заговорили о красных линиях после прорыва границы украинскими силами и боев в Курской области.