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В Украине объявили обязательную эвакуацию семей с детьми: подробности

В Херсонской области из прифронтовой зоны эвакуируют семьи с детьми

14 сентября 2023, 23:54
Автор:
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Константин Куликов
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В прифронтовой части Херсонской области объявили обязательную эвакуацию для семей с детьми. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

В Украине объявили обязательную эвакуацию семей с детьми: подробности

Херсонщина - это Украина

По его словам, решению об обязательной эвакуации предшествовала гибель от российского снаряда шестилетнего мальчика, его брат — находится в реанимации. Речь идет об эвакуации из трех десятков населенных пунктов. Прокудин призвал родителей не подвергать своих детей опасности.


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"Эвакуируйтесь. Мы готовы помочь вам с выездом и обустройством на новом месте", — заявил Прокудин.

Также в регионе изменили продолжительность комендантского часа. Теперь она будет начинаться в 20:00 и заканчивается в 6:00.

"Работаем над исключением энергетического коллапса в регионе, а также готовимся к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время прохождения осенне-зимнего периода", — также заявил Прокудин.

Тем временем, в Германии заговорили об очень долгой войне в Украине. В Бундесвере прогнозируют вероятную длительную войну в Украине. Правительство и вооруженные силы Германии не исключают, что военные действия на Украине могут продлиться до 2032 года.

На войне против Украины погиб уже второй командир элитного 247-го десантного полка России. Российский командир 247-го десантно-штурмового полка Василий Попов был убит во время вторжения в Украину.

А Ани Лорак произнесла новую скандальную речь о помощи Украине. Ани Лорак говорит, что помогает беженцам, но военную помощь не оказывает.



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