В Германии заговорили об очень долгой войне в Украине

Правительство и вооруженные силы Германии не исключают, что военные действия на Украине могут продлиться до 2032 года. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил генерал-майор Бундесвера, глава ситуационного центра по Украине в Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг.

Кристиан Фройдинг

По его словам, власти и военные Германии настраиваются на долгую войну и готовы предоставлять долгосрочную поддержку Киеву.

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"Мы готовы сделать время нашим союзником, а не союзником Путина", — сказал Фройдинг, выступая на панельной дискуссии Фонда Виктора Пинчука.

По словам генерала, в прошлом помощника министра обороны ФРГ, победой Украины может считаться лишь выход на границы 1991 года с отвоеванием всех занятых Россией территорий.

"Поддержка Украины должна работать даже лучше в будущем. Нам придется лучше координироваться и ускорить выделение помощи до достижения полной победы", — цитирует Фройдинга австрийское издание Express.

Напомним, что ранее готовится к затяжной войне в Украине западных союзников призвал начальник чешского генштаба Карел Ржеха.

Тем временем, россиянам дали два года, чтобы выучить язык. Россиянам и другим негражданам в Латвии дали еще одну отсрочку на изучение латышского языка.

Россиян успокаивают: нужно еще полмиллиона солдат, но "мобилизации не будет". Путинский режим всячески пытается избегать темы всеобщей мобилизации в России.

А известная российская актриса может на 20 лет попасть в тюрьму: в чем ее обвиняют. У Рамилии Искандер дома провели обыск, в машине актрисы обнаружили целых два килограмма наркотиков.







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© Comments.ua Путинский режим всячески пытается избегать темы всеобщей мобилизации в РоссииИсточник: https://society.comments.ua/news/warrussia/rossiyan-uspokaivayut-nuzhno-esche-polmilliona-soldat-no-mobilizacii-ne-budet-718145.html © Comments.ua