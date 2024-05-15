В Украине объяснили, почему у Путина вновь обострилось желание начать переговоры

Россия снова вспомнила о переговорах на фоне обострения ситуации в приграничных районах Харьковской области. Но желание Кремля вновь запустить разговоры о переговорном треке больше похожи на шантаж и торги. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Глава ЦПД отметил, путинский режим прогнозируемо начинает качать тему переговоров. Однако в Украине считают, что попытки россиян – это торги.

"Заявление Путина о том, что они (переговоры, — ред.) возможны без вывода российских войск — это торг, и на стол он готов положить пограничье Харьковской области, а также сигналить, мол, если не захотите — пойду в других областях", — объяснил Андрей Коваленко.

По словам руководителя ЦПД, России не хватает живой силы и техники для наступления на Харьков и Сумы. А значит, угрозы российского режима — это блеф, а наступление возможно только на приграничных территориях.

Коваленко считает, что главная цель оккупантов заключается в том, чтобы растянуть украинские силы, чтобы якобы иметь возможность прорваться на востоке.

"Ключевая наша задача – выстоять. Это задача на этот год. Понятно, что никаких переговоров не будет. Переговоры РФ нужны только для паузы и накопления сил", — считает эксперт.

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