В Украине объяснили, почему у Путина вновь обострилось желание начать переговоры

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Кравцев Сергей
Россия снова вспомнила о переговорах на фоне обострения ситуации в приграничных районах Харьковской области. Но желание Кремля вновь запустить разговоры о переговорном треке больше похожи на шантаж и торги. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Глава ЦПД отметил, путинский режим прогнозируемо начинает качать тему переговоров. Однако в Украине считают, что попытки россиян – это торги.
По словам руководителя ЦПД, России не хватает живой силы и техники для наступления на Харьков и Сумы. А значит, угрозы российского режима — это блеф, а наступление возможно только на приграничных территориях.
Коваленко считает, что главная цель оккупантов заключается в том, чтобы растянуть украинские силы, чтобы якобы иметь возможность прорваться на востоке.
Читайте также на портале "Комментарии" — в медиа всё чаще всплывают сообщения о якобы переговорах по завершению войны без участия Украины и за счет Украины. Так Россия пытается посеять сомнения в США, этим же якобы занималась и Британия, которая уже официально опровергла такой подход. О чем говорят активные танцы вокруг переговорного процесса? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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