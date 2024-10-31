В Украине назвали новую дату, когда военные КНДР вступят в войну

Ожидается, что непосредственное участие в военных действиях против ВСУ северокорейские военные начнут принимать в ноябре. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в выступлении представителя Украины Сергея Кислицы на заседании Совбеза ООН.

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

"Ожидается, что в ноябре военные КНДР будут принимать непосредственное участие в военных действиях против ВСУ... Скорее всего, военные КНДР будут работать под эгидой 11 бригады. Согласно информации, которой мы владеем, группа военных КНДР сейчас занимается разведкой и с 20 октября работает под эгидой этой 11 бригады", — сообщил Кислица.

Дипломат обратил внимание, что страна-агрессор получает помощь в своей захватнической войне от находящейся под санкциями страны. Следовательно, решение КНДР направить своих военных для участия в войне является нарушением международного права.

Более того, подчеркнул Сергея Кислица, тренировка военные Северной Кореи на территории России является нарушением резолюций ООН.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе достаточно оживленно комментируют возможное участие подразделений военных из Северной Кореи в войне России против Украины. Однако дальше комментариев, глубокой обеспокоенности и прогнозов по эскалации в войне дело пока не идет. В конце концов, могут ли наши международные партнеры пойти дальше, чем просто озвучивать слова о большом беспокойстве? Что может измениться в войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в настоящее время существует два реальных сценария развития боевых действий. За первым из них фронт просто посыпается. Россияне захватят всю Украину, но во время партизанской войны часть территории удастся отстоять. По второму сценарию войну просто заморозят. Такое мнение высказал командир 2-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук.



