В Украине назвали месяц, когда Россия попытается прорвать фронт

Страна-агрессор сейчас усиленно готовит резервы, чтобы попытаться осуществить наступление на фронте в мае текущего года. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале руководителя главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Наступление России. Фото: из открытых источников

"Россия готовит резервы для очередной попытки рывка на фронте в мае", — написал глава ЦПД.

В последнее время сообщениям о подготовке Россией нового наступления в Украине появляются все чаще. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новому наступлению уже в ближайшие два месяца. В частности, глава государства предупредил об угрозе с севера. The Associated Press со ссылкой на Генштаб ВСУ отмечает, что Россия готовит масштабное наступление, которое должно длиться от 6 до 9 месяцев, почти весь 2025 год. Якобы Кремль планирует масштабное наступление с многосторонним прорывом вдоль 1000-километровой линии фронта. Действительно ли на фоне разговоров о переговорах и перемирии Путин может решиться на новую авантюру? На каком направлении фронта существует самая большая угроза? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — на юге Украины российские войска накапливают силы для проведения штурмовых действий и захвата новых плацдармов. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Он отметил, что активность российских военных в этом регионе значительно выросла.

"Если в феврале среднее количество артиллерийских обстрелов в сутки составляло 260-300, то в марте уже 350-370. Ударов дронами в феврале было 380-400, а в марте — 450", – объяснил Волошин.



