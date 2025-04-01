Армия РФ собирает силы на юге: в ВСУ рассказали о новом наступлении РФ

На юге Украины российские войска накапливают силы для проведения штурмовых действий и захвата новых плацдармов. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Наступление РФ на юге (фото из открытых источников)

Он отметил, что активность российских военных в этом регионе значительно выросла.

"Если в феврале среднее количество артиллерийских обстрелов в сутки составляло 260-300, то в марте уже 350-370. Ударов дронами в феврале было 380-400, а в марте — 450, иногда доходило и до полутысячи насилий накопления. имел", – объяснил Волошин.

Он уточнил, что речь идет не о стратегическом наступлении, а о тактических атаках малыми группами пехоты, направленными на улучшение своих позиций и захват новых плацдармов.

По словам Волошина, количество боевых столкновений выросло втрое: в марте враг совершил 368 штурмов, тогда как в феврале – 118. Также значительно увеличилось количество ударов дронами-камикадзе, артиллерийских обстрелов и атак с применением реактивных систем залпового огня.

Наиболее интенсивные бои продолжаются у населенных пунктов Малые Щербаки, Щербаки, Лобково, Степное, где российские силы пытаются захватить украинские позиции.

"Враг продолжает вести штурмовые действия малыми группами пехоты, пытаясь получить определенный успех… Только сегодня враг совершил несколько авиаударов, в том числе на Гуляйпольском направлении", – рассказал Волошин.

Он также сообщил, что 1 апреля российские войска провели четыре штурма в этом направлении, пытаясь продвинуться в сторону украинских позиций. Однако, по его словам, все атаки были успешно отбиты, никакие позиции украинские защитники не потеряли.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал о новом наступлении России . Российская Федерация продолжает агрессивные действия, поэтому страны-партнеры должны сохранять санкционное давление, усиливать обороноспособность Украины и создать совместный план развертывания гарантийных сил. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи лидеров в Париже, посвященной поддержке Украины. Глава государства призвал партнеров продолжать военную помощь как на государственном уровне, так и по совместным оборонным и финансовым инициативам Европейского Союза.

"По данным нашей разведки, Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные бессодержательные дискуссии о фальшивых "условиях", чтобы выиграть время, а затем попытаться захватить еще больше земель", — подчеркнул Зеленский.