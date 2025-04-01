Армия РФ собирает силы на юге: в ВСУ рассказали о новом наступлении РФ

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Лиля Воробьева
На юге Украины российские войска накапливают силы для проведения штурмовых действий и захвата новых плацдармов. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
Наступление РФ на юге (фото из открытых источников)
Он отметил, что активность российских военных в этом регионе значительно выросла.
Он уточнил, что речь идет не о стратегическом наступлении, а о тактических атаках малыми группами пехоты, направленными на улучшение своих позиций и захват новых плацдармов.
По словам Волошина, количество боевых столкновений выросло втрое: в марте враг совершил 368 штурмов, тогда как в феврале – 118. Также значительно увеличилось количество ударов дронами-камикадзе, артиллерийских обстрелов и атак с применением реактивных систем залпового огня.
Наиболее интенсивные бои продолжаются у населенных пунктов Малые Щербаки, Щербаки, Лобково, Степное, где российские силы пытаются захватить украинские позиции.
Он также сообщил, что 1 апреля российские войска провели четыре штурма в этом направлении, пытаясь продвинуться в сторону украинских позиций. Однако, по его словам, все атаки были успешно отбиты, никакие позиции украинские защитники не потеряли.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал о новом наступлении России . Российская Федерация продолжает агрессивные действия, поэтому страны-партнеры должны сохранять санкционное давление, усиливать обороноспособность Украины и создать совместный план развертывания гарантийных сил. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи лидеров в Париже, посвященной поддержке Украины. Глава государства призвал партнеров продолжать военную помощь как на государственном уровне, так и по совместным оборонным и финансовым инициативам Европейского Союза.
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