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В Украине начнется ад: Гордон "слил" инсайд об ужасном предупреждении США

Журналист Гордон рассказал, какое предупреждение США передали Киеву

25 сентября 2026, 22:51
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Кречмаровская Наталия

Россия будет пытаться сделать жизнь украинцев невыносимой — оставить без света, тепла, воды и связи. Особые "планы" россиян на Киев — в столице вражеские дроны уже атакуют дата-центры и склады в пригороде.

В Украине начнется ад: Гордон "слил" инсайд об ужасном предупреждении США

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон сообщил, что американская разведка официально предупредила о планах России. По его словам, данное предупреждение озвучил министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Он сказал, что со дня на день ​​в Украине начнется ад. Фактически мы это понимаем и сами", — отметил журналист.

Дмитрий Гордон заявил, что ситуация в Украине может резко обостриться, а главной целью ударов России, по его мнению, станет Киев. По словам Гордона, страна-агрессор может использовать весь доступный арсенал для ударов по столице. Цель, как он считает, – максимально усложнить жизнь киевлян.

"Они будут бить из всего, что у них есть. Причем это прежде касается, конечно, столицы нашей — Киева. Они будут бить по Киеву для того, чтобы сделать наш город непригодным к жизни. Они хотят убить энергетику, водоканал, водоснабжение. То есть, чтобы, честно говоря, киевляне были зимой без света, без воды, без тепла и настолько без воды, чтобы и канализация не работала, чтобы нельзя было ничего слить в унитазе, чтобы не было интернета”, — рассказал о планах врага Гордон.

Он отметил, что россияне также планируют по возможности разбомбить склады с продуктами, чтобы создать таким образом дополнительные проблемы.

Гордон объяснил планы врага отсутствием продвижения армии РФ на фронте.

"В отсутствие продвижения на фронте и успехов на фронте у Путина остается только один путь — кошмарить мирное население. Причем это касается прежде Киева", — сказал Гордон.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое страшное послание Путин передал Киеву до войны.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XLrAiowTf8I
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