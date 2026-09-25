В Украине начнется ад: Гордон "слил" инсайд об ужасном предупреждении США

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Кречмаровская Наталия
Россия будет пытаться сделать жизнь украинцев невыносимой — оставить без света, тепла, воды и связи. Особые "планы" россиян на Киев — в столице вражеские дроны уже атакуют дата-центры и склады в пригороде.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Журналист Дмитрий Гордон сообщил, что американская разведка официально предупредила о планах России. По его словам, данное предупреждение озвучил министр энергетики Денис Шмыгаль.
Дмитрий Гордон заявил, что ситуация в Украине может резко обостриться, а главной целью ударов России, по его мнению, станет Киев. По словам Гордона, страна-агрессор может использовать весь доступный арсенал для ударов по столице. Цель, как он считает, – максимально усложнить жизнь киевлян.
Он отметил, что россияне также планируют по возможности разбомбить склады с продуктами, чтобы создать таким образом дополнительные проблемы.
Гордон объяснил планы врага отсутствием продвижения армии РФ на фронте.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какое страшное послание Путин передал Киеву до войны.