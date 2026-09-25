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Путін ще до війни передав Києву страшне послання: що він задумав насправді

Публіцист Портников розповів, яка насправді стратегія Путіна по Україні

25 вересня 2026, 19:21
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Кречмаровская Наталия

Лідер РФ Володимир Путін не піде на мир — у нього одна стратегія по Україні.

Путін ще до війни передав Києву страшне послання: що він задумав насправді

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Публіцист та журналіст Віталій Портников переконаний, що вплинути на рішення Путіна не можливо. І жодні діалоги, розмови про перемир’я не спрацюють. Він нагадав, як до 2022 року світові лідери намагалися переконати Путіна відмовитися від вторгнення в Україну. Однак, зазначив експерт, Путін сказав досить прості і зрозумілі слова, які мають бути дороговказом для кожного, хто знаходиться на Заході, хто живе в Україні і хто дивиться на перспективи цієї війни і про на наміри російського президента. 

"Передайте їм (владі України, — ред.)", — сказав Путін, — “що я їх знищу”. Оце все, що потрібно знати про стратегічні наміри президента Російської Федерації, про дипломатичні зусилля, про мирний процес”, — зауважив Портников. 

За його словами Путін просто шукає шляхів до знищення з України з різних боків. 

“Тут терористичні удари по українських містах і знищення української інфраструктури. Тут дипломатичні зусилля для того, щоб тягти час до закінчення президентських повноважень Дональда Трампа. Тут удари по Європі і підтримка політичних сил, які будуть готові домовлятися з Москвою. У Путіна є стратегія українського знищення. Стратегія, не тактика, яку він послідовно втілює в життя, не вагаючись ані на хвилину і не зупиняючись, ані на хвилину”, — пояснив він. 

Портников зауважив, що ця стратегія була продумана після того, як зазнав поразки бліцкриг. 

“А нам з вами, якщо ми розуміємо, що ця стратегія не буде змінюватися, знову таки ілюзії мали бути закінчені ще 2022 року, маємо думати, як ці стратегії протистояти”, — підсумував Портников. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який найбільший страх Путіна уже справджується. 




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=XLrAiowTf8I
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