Путин еще до войны передал Киеву страшное послание: что он задумал на самом деле

Лидер РФ Владимир Путин не пойдет на мир – у него одна стратегия по Украине.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Публицист и журналист Виталий Портников убежден, что повлиять на решение Путина невозможно. И никакие диалоги, разговоры о перемирии не сработают. Он напомнил, как до 2022 года мировые лидеры пытались убедить Путина отказаться от вторжения в Украину. Однако, отметил эксперт, Путин сказал достаточно простые и понятные слова, которые должны быть указателем для каждого, кто находится на Западе, кто живет в Украине и кто смотрит на перспективы этой войны и о намерениях российского президента.
"Передайте им (власти Украины — ред.)", — сказал Путин, — "что я их уничтожу". Вот все, что нужно знать о стратегических намерениях президента Российской Федерации, о дипломатических усилиях, о мирном процессе”, — отметил Портников.
По его словам, Путин просто ищет путей к уничтожению из Украины с разных сторон.
"Здесь террористические удары по украинским городам и уничтожение украинской инфраструктуры. Здесь дипломатические усилия для того, чтобы тянуть время до окончания президентских полномочий Дональда Трампа. Здесь удары по Европе и поддержка политических сил, которые будут готовы договариваться с Москвой. У Путина есть стратегия украинского уничтожения. Стратегия, не тактика, которую он последовательно претворяет в жизнь, не колеблясь ни на минуту и не останавливаясь, ни на минуту”, — пояснил он.
Портников отметил, что эта стратегия была продумана после того, как потерпел поражение блицкриг.
"А нам с вами, если мы понимаем, что эта стратегия не будет меняться, опять-таки иллюзии должны были быть закончены еще в 2022 году, должны думать, как эти стратегии противостоять", — подытожил Портников.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какой самый страх Путина уже сбывается.
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