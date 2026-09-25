В Україні почнеться пекло: Гордон "злив" інсайд про жахливе попередження США

Росія намагатиметься зробити життя українців нестерпним — залишити без світла, тепла, води та зв’язку. Особливі “плани” росіян на Київ — у столиці ворожі дрони вже атакують дата-центри та склади у передмісті.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон повідомив, що американська розвідка офіційно попередила про плани Росії. За його словами, це попередження озвучив міністр енергетики Денис Шмигаль.

“Він сказав, що з дня на день в Україні розпочнеться пекло. Фактично ми це розуміємо й самі”, — зауважив журналіст.

Дмитро Гордон заявив, що ситуація в Україні може різко загостритися, а головною ціллю ударів Росії, за його баченням, стане Київ. За словами Гордона, країна-агресорка може використати весь доступний арсенал для ударів по столиці. Мета, як він вважає, — максимально ускладнити життя киян.

“Вони битимуть з усього, що в них є. Причому це насамперед стосується, звісно, ​​столиці нашої — Києва. Вони битимуть по Києву для того, щоб зробити наше місто непридатним до життя. Вони хочуть вбити енергетику, водоканал, водопостачання. Тобто щоб, чесно кажучи, кияни були взимку без світла, без води, без тепла і настільки без води, щоб і каналізація не працювала, щоб не можна було нічого злити в унітазі, щоб не було інтернету”, — розповів про плани ворога Гордон.

Він зауважив, що росіяни також планують, за можливості, розбомбити склади з продуктами, щоб створити таким чином додаткові проблеми.

Гордон пояснив плани ворога відсутністю просування армії РФ на фронті.

“У відсутності просування на фронті та успіхів на фронті у Путіна залишається лише один шлях — кошмарити мирне населення. Причому це стосується насамперед Києва”, — сказав Гордон.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке страшне послання Путін передав Києву до війни.