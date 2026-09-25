В Україні почнеться пекло: Гордон "злив" інсайд про жахливе попередження США

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Росія намагатиметься зробити життя українців нестерпним — залишити без світла, тепла, води та зв’язку. Особливі “плани” росіян на Київ — у столиці ворожі дрони вже атакують дата-центри та склади у передмісті.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Журналіст Дмитро Гордон повідомив, що американська розвідка офіційно попередила про плани Росії. За його словами, це попередження озвучив міністр енергетики Денис Шмигаль.
Дмитро Гордон заявив, що ситуація в Україні може різко загостритися, а головною ціллю ударів Росії, за його баченням, стане Київ. За словами Гордона, країна-агресорка може використати весь доступний арсенал для ударів по столиці. Мета, як він вважає, — максимально ускладнити життя киян.
Він зауважив, що росіяни також планують, за можливості, розбомбити склади з продуктами, щоб створити таким чином додаткові проблеми.
Гордон пояснив плани ворога відсутністю просування армії РФ на фронті.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке страшне послання Путін передав Києву до війни.