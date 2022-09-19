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В Украине начали создавать защитные бронежилеты для детей

Уже готова первая партия, которую отправят на восток Украины

сегодня, 11:30
Автор:

Slava Kot
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Оборонный кластер Львова изготовил первую партию детских бронежилетов. Об этом сообщает ТСН в своем выпуске новостей.

В Украине начали создавать защитные бронежилеты для детей

В Украине начали создавать защитные бронежилеты для детей. Фото из открытых источников

Бронежилет изготовлен из сверхсовременного молекулярного полиэтилена, который довольно трудно закупить из-за значительного спроса на этот материал в мире. Детский бронежилет похож на взрослый, но весит всего два кг, имеет яркую окраску и карманчик для контактов с родителями. Кроме того, разработан шлем для защиты головы.

Защитное снаряжение может выдержать выстрелы из пистолета, но, как уверяют разработчики бронежилета, главная функция – это защита от обломков во время обстрелов. Информацию о необходимости детских бронежилетов направили правоохранители.

Цена одного такого детского бронежилета составляет 500 долларов. Компания пытается реализовать около пяти сотен таких бронежилетов.

Львовский оборонный кластер – это объединение предпринимателей и волонтеров, которые производят разное военное снаряжение. В общей сложности кластер успел уже обеспечить украинских военных более 80 тыс. бронежилетов. Заместитель председателя оборонного кластера Львова Юрий Федоров утверждает, что на изготовление одного обычного бронежилета уходит всего 12 минут.

Также читайте на портале "Комментарии" об обстоятельствах прилета в Краматорск, где среди пострадавших один ребенок.

Кроме того, "Комментарии" сообщали, что Вооруженные силы Украины уничтожили одним ударом 180 российских военных в Херсоне. оккупанты около пяти дней вынуждены были доставать тела из-под завалов. В результате удара ВСУ было уничтожено значительное количество военной техники.




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Источник: https://tsn.ua/ato/u-lvovi-pochali-vigotovlyati-yaskravi-bronezhileti-i-kaski-dlya-ditey-yaki-mozhut-zahistiti-vid-ulamkiv-2152645.html
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