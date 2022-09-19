Оборонный кластер Львова изготовил первую партию детских бронежилетов. Об этом сообщает ТСН в своем выпуске новостей.

В Украине начали создавать защитные бронежилеты для детей. Фото из открытых источников

Бронежилет изготовлен из сверхсовременного молекулярного полиэтилена, который довольно трудно закупить из-за значительного спроса на этот материал в мире. Детский бронежилет похож на взрослый, но весит всего два кг, имеет яркую окраску и карманчик для контактов с родителями. Кроме того, разработан шлем для защиты головы.

Защитное снаряжение может выдержать выстрелы из пистолета, но, как уверяют разработчики бронежилета, главная функция – это защита от обломков во время обстрелов. Информацию о необходимости детских бронежилетов направили правоохранители.

Цена одного такого детского бронежилета составляет 500 долларов. Компания пытается реализовать около пяти сотен таких бронежилетов.

Львовский оборонный кластер – это объединение предпринимателей и волонтеров, которые производят разное военное снаряжение. В общей сложности кластер успел уже обеспечить украинских военных более 80 тыс. бронежилетов. Заместитель председателя оборонного кластера Львова Юрий Федоров утверждает, что на изготовление одного обычного бронежилета уходит всего 12 минут.

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