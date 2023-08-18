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В Украине ликвидировали топ-морпеха оккупантов (ФОТО)

Юрий Павлов якобы умер в госпитале от травм, полученных на Запорожском направлении

сегодня, 12:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Из Украины не вернулся живым начальник штаба – заместитель командира батальона материального обеспечения 810-й бригады морской пехоты РФ Юрий Павлов. Гибель элитного оккупанта подтвердил так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев. Он написал у себя в Telegram, что Павлова похоронили 17 августа. 

В Украине ликвидировали топ-морпеха оккупантов (ФОТО)

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Михаил Развожаев рассказал, что Юрия Павлова пытались спасти, но тот скончался в госпитале от тяжелых ранений, полученных при выполнении боевых заданий на Запорожском направлении.


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Развожаев написал, что Павлов уроженец села Новоивановцы (Луганская область). В 2009 году, до аннексии Россией Крыма, приехал туда служить в 810-й бригаде морской пехоты. В 2022-м году оккупант получил важную должность – начальника штаба — заместителя командира батальона материального обеспечения. Вот только долго занимать важный пост не смог.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина продолжает медленно, но верно выгрызать у российской оккупационной армии свои территории. А противник продолжает террористические удары ракетами и дронами по мирным городам. В ночь на 14 августа в очередной раз пострадала Одесса. Между тем, Германия не спешит передавать нам ракеты Taurus, а одна из главных стран-союзниц Украины – Польша – якобы чувствует усталость от войны. Войны, которая, по данным ряда аналитиков, может продлиться и в следующем году. На фоне этого уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждает Запад об опасности расширения российской агрессии. Что и почему происходит сейчас на военном, политико-дипломатическом и информационном фронте? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

В Украине ликвидировали топ-морпеха оккупантов (ФОТО) - фото 2



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Источник: https://t.me/razvozhaev/3636
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