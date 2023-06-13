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В Украине ликвидировали еще одного российского генерала: подробности

ВСУ знатно накрыли ракетами пункт управления оккупационных войск на Запорожском направлении

сегодня, 13:40
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Автор:

Кравцев Сергей

На войне в Украине ликвидировали начальника штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майора Сергея Горячова. Сообщается, что генерал был убит на Запорожском направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российское издание "Медуза".

В Украине ликвидировали еще одного российского генерала: подробности

Сергей Горячев. Фото: из открытых источников

Как передают СМИ, первым информацию о ликвидации российского генерала опубликовал российский пропагандист, так называемый "военкор" Юрий Котенок.


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Сообщается, что Горячев, возглавлявший штаб 35-й общевойсковой армии РФ, погиб в результате ракетной атаки.

Хотя Минобороны РФ не комментировало эту информацию, в российских Телеграммах-каналах отмечают, что это уже 10-й российский генерал, погибший во время полномасштабной войны. Также отмечается, что он стал первым российским генералом, погибшим в Украине более чем за год.

Также сообщается, что Горячев возглавлял российский контингент в Приднестровье, командовал военной базой в Таджикистане, а также учебным центром Хабаровска.

В начале вторжения он был командиром 5-й отдельной танковой бригады. И уже через год полномасштабной войны его повысили до заместителя командующего 35-й общевойсковой армией. Горячев стал генерал-майором, а также был назначен на пост начальника штаба армии.

При этом, как пишет народный депутат Украины Юрий Мысягин, российский генерал вместе с другими российскими офицерами был ликвидирован на Запорожском направлении. Также есть информация, что в 2014-2017 Горячев служил в составе группировки российских оккупационных войск на Донбассе.

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Источник: https://t.me/meduzalive/85741
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