В Украине изменят подход к мобилизации: стали известны сроки

Украинские власти планируют изменить практику призыва, об изменениях объявят уже на этой неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Guardian".

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Как сообщает СМИ, со ссылкой на "высокопоставленного чиновника", изменения будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для проведения более целенаправленного призыва. Призывники смогут выбирать направления службы, соответствующие их навыкам.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что армия будет сотрудничать с двумя крупнейшими кадровыми компаниями Украины, чтобы выявить людей с конкретными навыками, а также отказать квалифицированных украинцев, которые хотят помочь армии, но не хотят идти на фронт, от попыток уклониться от призыва.

"Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые нужны, и люди будут провозглашаться на конкретную должность. К примеру, им нужны сварщики или слесари и так далее", – отметил секретарь СНБО.

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Также издание "Комментарии" сообщало – сотрудники ТЦК (военкоматов) не имеют права требовать у людей документы на улице и вручать повестки, утверждает секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Однако, уточнил он, до конца года в сотрудничестве с Минобороны, Генштабом ВСУ будет создан законопроект, который расширит права ТЦК по мобилизации. На недавней Ставке верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский анонсировал коррекцию модели проведения мобилизации, демобилизации, выплат военным, ротации и так далее. Что означают подобные заявления, какие могут (должны) быть приняты решения для улучшения процесса мобилизации в Украине? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



