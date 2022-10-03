В Украине идет непогода: в каких регионах изменится погода

3 октября и 4 октября в Украине изменится погода. В частности, в столице Украины и западных регионах будут сильные порывы ветра, достигающие скорости 15-20 м/с. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Telegram-кана л ГСЧС.

"Внимание! По данным УкрГидрометцентра, 3 октября в Киеве, 4 октября в западных областях местами порывы ветра 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в открытое море вышла российская атомная подлодка с торпедами, название которых "оружие Апокалипсиса". Владимир Путин готовится к новому ядерному противостоянию между Россией и странами Запада. Разведка НАТО сообщила, что атомная подлодка "Белгород" вышла в море и исчезла с их радаров. Существует вероятность, что таким образом РФ хочет опробовать торпеду под названием "Посейдон", имеющую и альтернативное имя – "оружие Апокалипсиса". "Оружие Апокалипсиса" получило такое имя из-за разрушительных последствий, которые оно может повлечь за собой. Торпеда с ядерной боеголовкой может проплыть незамеченной тысячи километров и сдетонировать у побережья большого города. Взрыв образует большие волны, которые могут нанести мощный удар по прибрежным территориям.

Также "Комментарии" писали о том, что сколько украинцев поддерживают вступление страны в НАТО . Если бы украинцам пришлось участвовать в референдуме о вступлении Украины в НАТО в начале октября, с большой вероятностью это решение поддержали бы рекордные 83% наших соотечественников. Против высказались бы только 4%. Воздержались от голосования 9%. Социологи уже констатировали, что такой поддержки вступления Украины в НАТО не было с 1991 года.