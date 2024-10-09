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В Украине идентифицировали командира взвода РФ, стрелявшего в безоружных жителей Бучи

Командир взвода ВС РФ стрелял по гражданским в Буче

сегодня, 16:41
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Амбарцумян Анна

Офис Генерального прокурора Украины объявил о подозрении командиру взвода 3-й воздушно-десантной роты 1-й батальонно-тактической группы 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ. Ему инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, что привело к умышленному убийству и покушению на убийство (ч. 2 ст. 438 и ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Украине идентифицировали командира взвода РФ, стрелявшего в безоружных жителей Бучи

Идентифицировали командира взвода РФ. Фото: gp.gov.ua

Согласно данным следствия, в марте 2022 года, во время оккупации Бучи, командир взвода обнаружил двух местных жителей, которые, лишенные электро- и газоснабжения, готовили еду на костре возле одного из домов. Не предупредив о намерении применить оружие, военный открыл огонь из автоматического стрелкового оружия.

В результате этого преступления один из гражданских лиц погиб на месте, а другой получил ранения. Раненый сумел добраться до подъезда и спастись.

Оба пострадавших были мирными жителями, не участвовавшими в вооруженном конфликте. У них не было оружия или других средств, которые могли бы оправдать применение насилия со стороны военного. Этот инцидент стал еще одним свидетельством грубых нарушений международного гуманитарного права во время войны на Украине.

Напомним, Служба безопасности Украины утверждает, что задержала коллаборанта, помогавшего российским военным во время временной оккупации Киевской области. По утверждению СБУ, мужчина по собственной инициативе сотрудничал с россиянами, входил в карательные отряды и физически уничтожал участников украинского сопротивления. Российские войска издали коллаборанту огнестрельное оружие и униформу.



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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/strilyav-po-bezzbroinim-miscevim-zitelyam-u-buci-identifikovano-komandira-vzvodu-povitryano-desantnix-viisk-zs-rf
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