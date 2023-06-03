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В Украине готовы предоставить гуманитарные коридоры жителям Белгородщины

Для гражданских из РФ, проживающих на территории Белгородской области, в Украине могут открыть гуманитарные коридоры

сегодня, 21:55
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает издание "Комментарии" со ссылкой на эфир телемарафона.

В Украине готовы предоставить гуманитарные коридоры жителям Белгородщины

Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

"Безусловно, РДК демонстрирует альтернативную позицию относительно того, как нужно относиться к гражданам своей страны. Все, что сегодня происходит в Белгородской области, выглядит следующим образом", — отметил Подоляк.


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Как далее подчеркнул советник председателя ОПУ, оккупанты не применяют никаких других тактик, кроме как скрываться во дворах и домах местных жителей.

"Россия размещает в жилых кварталах свои силы, туда заходят РДК и воюют напрямую с войсками РФ, а Кремль своими дополнительными войсками атакует гражданское население России", — подчеркнул он.

Поэтому чтобы позаботиться о безопасности гражданских граждан России, проживающих в Белгородской области, Украина согласна предоставить им гуманитарные коридоры для выхода из зоны боевых действий.

"Исходя из гуманистической составляющей, РДК говорит, что могут организовать гуманитарные коридоры… Украина готова предоставить гуманитарные коридоры, если это будет необходимо для сохранения гражданских граждан России", — подытожил советник главы ОПУ.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Российские партизаны впервые, на территории России применили тяжелое вооружение против путинских сил Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" впервые применили танки на территории РФ. Вылазки бойцов "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свободная Россия" (ЛВР) на территорию РФ уже продолжаются не несколько часов, а несколько дней.

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