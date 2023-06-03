В Украине готовы предоставить гуманитарные коридоры жителям Белгородщины

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Белоокая Ира
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает издание "Комментарии" со ссылкой на эфир телемарафона.
Михаил Подоляк. Фото из открытых источников
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Как далее подчеркнул советник председателя ОПУ, оккупанты не применяют никаких других тактик, кроме как скрываться во дворах и домах местных жителей.
Поэтому чтобы позаботиться о безопасности гражданских граждан России, проживающих в Белгородской области, Украина согласна предоставить им гуманитарные коридоры для выхода из зоны боевых действий.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Российские партизаны впервые, на территории России применили тяжелое вооружение против путинских сил Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" впервые применили танки на территории РФ. Вылазки бойцов "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свободная Россия" (ЛВР) на территорию РФ уже продолжаются не несколько часов, а несколько дней.
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