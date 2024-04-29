В Украине будет новая модель охраны границы: в ГПСУ раскрыли подробности

Увеличение численности пограничников до 15 000 человек станет военной составляющей новой модели охраны границы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Укринформу" сделал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Пограничники. Фото: из открытых источников

Как отметил Демченко, в настоящее время ГПСУ формирует и усиливает собственные возможности, создавая подразделения нового образца бригадного типа. Он объяснил, что эти подразделения смогут фактически совершать боевые действия, имея на вооружении артиллерию и другие средства для поражения техники противника.

Представитель ГПСУ отметил, что в дальнейшем эти подразделения будут держать оборону границы. По его словам, это уже не будет та модель охраны, которая была раньше, – будет военная составляющая.

"Сейчас сформированы две бригады – "Сталевий кордон" и "Помста", которые активно выполняют задачи на линии фронта, и мы продолжаем наращивать количество таких подразделений в структуре ГПСУ", – сказал Демченко.

Новые подразделения, как проинформировал он, будут брать под контроль госграницу, когда Украина выйдет на всю протяженность ее международно признанной границы.

Демченко добавил, пограничники будут оставаться первыми на границе, поэтому у них должны быть "мощные средства", чтобы в случае опасности отразить атаку врага.

Отметим, в этом же интервью Андрей Демченко отметил, что на сегодняшний день у страны-агрессора недостаточно сил, чтобы осуществить полномасштабное вторжение с границы, которое дало бы ей возможность достичь какой-то стратегической цели.



