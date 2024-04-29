Что задумал Путин: в ГПСУ пояснили накопление российских войск на границах

На сегодняшний день у страны-агрессора недостаточно сил, чтобы осуществить полномасштабное вторжение с границы, которое дало бы ей возможность достичь какой-то стратегической цели. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "Укринформ" заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Пограничники. Фото из открытых источников

"Может быть отвлекающий маневр, чтобы мы у границы держали необходимое количество сил и не перебрасывали наши силы на линию фронта, где ведутся полномасштабные боевые действия", — заявил Андрей Демченко.

По его словам, на границе с Россией ситуация напряженная: ежедневно обстреливаются пограничные области, туда постоянно входят вражеские диверсионно-разведывательные группы.

Демченко рассказал, что с начала 2023 года начали заходить вражеские ДРГ на Черниговщину, затем их количество увеличилось по Сумской области. К концу прошлого года, значительная активность наблюдалась и на Харьковщине. На данный момент наибольшая активность – на Сумщине. Ведь регион имеет самую большую протяженность общей границы с РФ после Луганской области.

Спикер пограничников сообщил, что несколько дней назад наша пограничная группа зафиксировала попытку мероприятия вражеской ВРГ в количестве более 10 человек.

"Они пытались заминировать пограничные пути, наверное, с целью подрыва Сил обороны или местных жителей. Эта группа была выявлена, завязался стрелковый бой. Под давлением враг отошел за линию границы. К счастью, из наших ребят в этом бою никто не погиб", – рассказал Андрей Демченко.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает наращивать войска на Харьковском направлении: в ВСУ раскрыли, что задумал враг.



