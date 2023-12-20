В Украине будет еще больше ракет для Patriot: что придумали в США

Япония на этой неделе официально оформит изменение в политике, которое позволит ей экспортировать несколько десятков ракет Patriot в Соединенные Штаты, что приведет к пополнению арсеналов Вашингтона. А Шататы, в свою очередь, смогут поставить еще больше ракет для Patriot Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Washington Post".

Ракеты для Patriot. Фото из открытых источников

Издание отмечает, новые поставки из Японии дадут Вашингтону больше возможностей для отправки современных средств ПВО в Украину, которая отчаянно нуждается в ней, поскольку Киев готовится к российским авиаударам этой зимой.

Япония производит ракеты для Patriot, ведущей системы ПВО США, по лицензии Raytheon.

Президент США Джо Байден поднял этот вопрос перед премьер-министром Фумио Кисидой в Кэмп-Дэвиде в августе, во время исторического трехстороннего саммита с Южной Кореей и снова на экономическом саммите в Сан-Франциско в прошлом месяце. Сеул пообещал предоставить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов за последний год – больше, чем все европейские страны вместе взятые. По словам чиновников, значительная часть этого объема была передана.

Отмечается, что Япония, обеспокоенная тем, что российское вторжение может побудить Китай предпринять аналогичные действия против Тайваня, поддерживает Украину. Это была первая страна Восточной Азии, присоединившаяся к западным санкциям против Москвы. Кисида, выступая в январе, открывая год страны в качестве главы "Большой семерки", отметил, что "Украина может стать Восточной Азией завтрашнего дня".

Ожидается, что правительство Японии объявит об этих изменениях уже в пятницу. Patriot не пойдут напрямую в Украину. Скорее, Япония рассматривает возможность отправки десятков ракет в Соединенные Штаты, чтобы пополнить свои запасы, предназначенные для Японии и Индо-Тихоокеанского региона. Токио еще не представил график, но решение по некоторым цифрам ожидается "относительно скоро", сообщил чиновник.

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