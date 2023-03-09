"В тюрьме могут изнасиловать": вагнеровец рассказал, почему пошел на войну



















Взятый в плен силами 219 батальона ТРО боец ППК "Вагнер" рассказал о том, почему он покинул колонию и завербовался в компанию Пригожина. По его словам, основным мотивом стала вероятность изнасилования "на зоне". Видео разговора с пленным опубликовано на ЮТуб-канале 3 отдельной штурмовой бригады .

Пригожин вербує до ПВК у зонах

По словам 26-летнего уроженца Оренбурга Дмитрия, он отслужил в армии, а уже через полгода попал в тюрьму за наркотики и убийство. Во время массовой потасовки он убил человека. К моменту вербовки в "Вагнер" он уже отсидел 6 лет и оставалось ему еще три года. 25 декабря 2022 года к ним в колонию приехали сотрудники ЧВК "Вагнер" вместе с Пригожиным, с предложением, что "могут забрать любого желающего на войну в интересах Российской Федерации". В первый визит в колонию Пригожина, в сентябре, заключенные шли на предложение "полугодичного контракта" и будущего помилования радостно, а уже в декабре набралось мало тех, кто хотел идти воевать.

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Тем не менее, Дмитрий был среди согласившихся. Основная причина – изменение режима в лагере и возможная угроза изнасилования.

– На передовой тебя могут в любой день убить, а в тюрьме – изнасиловать. Последние полгода положение в моей колонии очень изменилось и все мужики начали оттуда просто ломиться. Когда администрация начала "ломать лагерь", палку засовывали в анальное отверстие и крутили, — рассказал пленный.



Из этой колонии ЧВК "Вагнер" набрал сто человек, из области – тысячу заключенных. 8 января 2023 года всех их погрузили в военный транспортный самолет, привезли в Новотроицкое, а затем в Ростов-на-Дону. 31 января Дмитрий оказался на передовой, а 2 февраля – попал в плен.

По его словам, перед ним и его подразделением из 93 человек ставилась задача — "освобождение села" под Бахмутом. Из 93 человек, идущих в бой осужденных, никто не имел боевого опыта. Они были вооружены автоматами "Калашникова", у некоторых – пулеметы. Специалисты "Вагнера" координировали продвижение отряда по рации. До села дошли 20 человек.

— Я понимал, что это "билет в один конец" — или убьют, если повезет — ранят тебя — может доставят на "нулевую точку", — рассказывает пленный вагнеровец.

Из подразделения в 31 человека, к которому он принадлежал непосредственно, осталось в живых только трое.

— Это сброд, которому раздали "калаши" и который способен на что угодно, — говорит Дмитрий о моральных качествах рядовых вагнеровцев.

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