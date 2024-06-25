В Турции призвали Путина занять позицию для окончания войны в Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал детали встречи с российским диктатором и указал, какое послание он передал Владимиру Путину, от Эрдогана. По его словам, война в Украине угрожает всему региону и может превратиться в глобальный конфликт.

Глава МИД Турции Хакан Фидан. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что во время встречи с Путиным 11 июня он передал российскому диктатору сообщение от Реджепа Эрдогана об урегулировании войны в Украине.

"Мы донесли до наших собеседников, что в Украине нужен мир и что Россия должна занять определенную позицию. В сущности, через два дня Путин по пунктам перечислил условия, при которых Россия должна прекратить войну в Украине. Важно, что Путин выразил это", — сказал Фидан.

По словам турецкого министра, войну в Украине нужно заканчивать, ведь она может перерасти в глобальный конфликт с применением ядерного оружия.

"Цена войны для региона и всего продолжающегося мира очень высока. Что еще серьезнее, этот риск может возрастать и распространяться. Он может распространяться географически. На повестку дня может встать вопрос о возможности применения ядерного оружия", — добавил Фидан.

Напомним, что перед Саммитом мира Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной и назвал свои условия: Украина должна отдать России часть территорий, а также иметь безъядерный и нейтральный статус. Зеленский назвал такие заявления Путина не мирным планом, а капитуляцией Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского отреагировали на "мирный план" Путина.

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