В Турции призвали Путина занять позицию для окончания войны в Украине

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Slava Kot
Глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал детали встречи с российским диктатором и указал, какое послание он передал Владимиру Путину, от Эрдогана. По его словам, война в Украине угрожает всему региону и может превратиться в глобальный конфликт.
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Фото из открытых источников
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что во время встречи с Путиным 11 июня он передал российскому диктатору сообщение от Реджепа Эрдогана об урегулировании войны в Украине.
По словам турецкого министра, войну в Украине нужно заканчивать, ведь она может перерасти в глобальный конфликт с применением ядерного оружия.
Напомним, что перед Саммитом мира Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной и назвал свои условия: Украина должна отдать России часть территорий, а также иметь безъядерный и нейтральный статус. Зеленский назвал такие заявления Путина не мирным планом, а капитуляцией Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского отреагировали на "мирный план" Путина.
Также "Комментарии" писали о мирном плане советников Трампа, если тот станет президентом США.
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