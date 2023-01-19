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В Турции оценили возможность переговоров между Украиной и Россией

В МИД Турции считают, что в переговорах Украины и России "все стало сложнее"

сегодня, 10:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинская и российская стороны вначале переговорного процесса проделали большой путь к тому, чтобы все-таки мирным путем решить конфликт, но сейчас все вернулось к первоначальной точке конфликта. Возобновление переговоров между Украиной и Россией стало сложнее. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, пишет "Yeni Akit".

В Турции оценили возможность переговоров между Украиной и Россией

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Вначале мы проделали большой путь. Вам известно, что стороны были близки хотя бы к прекращению огня. Они и сами объявили об этом, но теперь война затянулась, условия изменились", — отметил Мевлюта Чавушоглу.

Он добавил, теперь намного сложнее говорить о возможном диалоге и мире.                                                                                                               

"Существуют различные измерения. К сожалению, появилось много различных областей для переговоров", — сказал Чавушоглу.

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Источник: https://www.yeniakit.com.tr/haber/bakan-mevlut-cavusoglundan-suriye-mesaji-1725968.html
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