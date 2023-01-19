В Турции оценили возможность переговоров между Украиной и Россией

Украинская и российская стороны вначале переговорного процесса проделали большой путь к тому, чтобы все-таки мирным путем решить конфликт, но сейчас все вернулось к первоначальной точке конфликта. Возобновление переговоров между Украиной и Россией стало сложнее. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, пишет "Yeni Akit".

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Вначале мы проделали большой путь. Вам известно, что стороны были близки хотя бы к прекращению огня. Они и сами объявили об этом, но теперь война затянулась, условия изменились", — отметил Мевлюта Чавушоглу.

Он добавил, теперь намного сложнее говорить о возможном диалоге и мире.

"Существуют различные измерения. К сожалению, появилось много различных областей для переговоров", — сказал Чавушоглу.

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