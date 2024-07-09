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В Третьей штурмовой объяснили, что ждет тех, кто хочет мира с РФ любой ценой

Все те, кто хочет мира с РФ любой ценой будут воевать во вражеской армии

9 июля 2024, 18:35
Автор:
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Ткачик Олеся
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Блоггеры, публичные лица, призывающие к "миру с Россией любой ценой", пишущие о том, что война кому-то там выгодна и "надо немедленно это прекратить" — должны нести за это серьезную ответственность, об этом заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

В Третьей штурмовой объяснили, что ждет тех, кто хочет мира с РФ любой ценой

Максим Жорин

По его мнению, все эти "лидеры мнений" должны как минимум получить воспитательные уроки от неравнодушных граждан и оказаться в правоохранительных органах – первый раз на разъяснительной беседе, второй – уже за решеткой.

По его словам, украинские блоггеры помогают распространять враждебное ИПСО.

"Давно нужно осознать – есть только два возможных варианта. Первое, когда мы продолжаем бороться. Да, эта борьба имеет высокую цену, но это единственный вариант получить шанс на будущее вообще. Второй вариант – когда мы останавливаемся, и тогда ни на какое будущее можно не надеяться. Цена такого выбора гораздо трагичнее. А все "уставшие", кстати, без лишних вопросов поп**дуют в армию врага", — заявил в Телеграмме Жорин.

Он подчеркнул, что убийства украинцев, удары по гражданской инфраструктуре не прекратятся после эмоциональных выпадов "все равно как, но остановите эту войну".

"Но эта дич точно влияет на общее состояние украинцев и готовность противостоять РФ. За это нужно нести ответственность", – подчеркнул Жорин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после российского удара по детской больнице "Охматдет" в сети активизировались блоггеры и так называемые лидеры мнений, которые начали призывать к установлению мира с РФ любой ценой. При этом эксперты предположили, что блоггерам могли заплатить за распространение этого месседжа.




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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5263
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