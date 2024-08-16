В Третьей штурмовой обратились к странам-соседкам: что предложить сделать с Россией

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин считает, что сейчас максимально удачное время для того, чтобы подписать настоящее мирное соглашение.

Максим Жорин

"Соглашение между всеми соседями РФ о разделе ее территории. Все страны, в которых это конченное образование в разные эпохи забирало земли, грабило и убивало людей, должны вернуть свое и заставить рашку расплатиться за преступления", — заявил Жорин.

По его словам, для этого нужно только зайти, отрезать куски территории России и официально присоединить к себе.

"И забыть о том, что Россия в ее нынешнем виде когда-то существовала. Мы показали, что все возможно. А вместе этот источник постоянной опасности для всего мира уничтожить было бы гораздо легче", – подчеркнул Жорин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на фоне провалов россиян в Курской области в Офисе президента заявили о том, что в перечне вопросов так называемого мирного соглашения должен свиться новый пункт о территориальной целостности самой России. Там подчеркнули, что так называемая "специальная операция" внезапно оказалась для россиян полноценной войной, и в Кремле теряют не только жизнь людей, на которых им безразлично, но и целые районы с десятками населенных пунктов. Цена войны быстро растет, остатки репутации исчезают. в Офисе президента. Впрочем, там добавляют, что никакие потери – пока – не изменяют намерения Кремля уничтожить украинскую государственность и нацию. Но Украина свой очередной ход сделала.

Кстати, тему мирных переговоров между Украиной и РФ снова поднял Александр Лукашенко, заявивший, что пришло время завершить эту "драчку".



