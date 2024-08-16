В Третьей штурмовой обратились к странам-соседкам: что предложить сделать с Россией

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Ткачик Олеся
Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин считает, что сейчас максимально удачное время для того, чтобы подписать настоящее мирное соглашение.
Максим Жорин
По его словам, для этого нужно только зайти, отрезать куски территории России и официально присоединить к себе.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на фоне провалов россиян в Курской области в Офисе президента заявили о том, что в перечне вопросов так называемого мирного соглашения должен свиться новый пункт о территориальной целостности самой России. Там подчеркнули, что так называемая "специальная операция" внезапно оказалась для россиян полноценной войной, и в Кремле теряют не только жизнь людей, на которых им безразлично, но и целые районы с десятками населенных пунктов. Цена войны быстро растет, остатки репутации исчезают. в Офисе президента. Впрочем, там добавляют, что никакие потери – пока – не изменяют намерения Кремля уничтожить украинскую государственность и нацию. Но Украина свой очередной ход сделала.
Кстати, тему мирных переговоров между Украиной и РФ снова поднял Александр Лукашенко, заявивший, что пришло время завершить эту "драчку".
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