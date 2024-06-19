В третьей штурмовой назвали приоритетное направление для наступления россиян: их здесь очень много

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Кравцев Сергей
Судя по тому, что сейчас происходит на Харьковском направлении – этот участок фронта выбран Москвой, как приоритетный для развития наступления. Туда противник постоянно стягивает резервы. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Военный отметил, воины ВСУ сдерживают превосходящие силы противника на этом направлении.
Он добавил, что только за последнее время 3 ОШБр ликвидировала более тысячи оккупантов. Это показательный результат для оценки скопления сил РФ.
Отметим, издание "Forbes" выдало материал о том, что российское командование в боях за Волчанск Харьковской области пытается больше беречь военную технику, нежели пехоту. Мясные штурмы на этом направлении не прекращаются. Поэтому ситуация в Волчанске превратилась в пехотную бойню.
Издание отмечает, что чуть больше, чем через месяц после начала российского наступления на Харьковщину, поле боя в Волчанске и вокруг него стало чрезвычайно опасным для российской бронетехники. Поэтому в бой идет только российская пехота и погибает в колоссальных количествах в результате успешной работы украинских беспилотников и артиллерии.
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