В третьей штурмовой назвали приоритетное направление для наступления россиян: их здесь очень много

Судя по тому, что сейчас происходит на Харьковском направлении – этот участок фронта выбран Москвой, как приоритетный для развития наступления. Туда противник постоянно стягивает резервы. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Военный отметил, воины ВСУ сдерживают превосходящие силы противника на этом направлении.

"П*даров много, и иногда они пытаются маскироваться под географический ландшафт, но остаются его частью навсегда. Россияне определили это направление, как один из приоритетов для наступления, поэтому перебрасывают сюда свежие силы", — отметил Жорин.

Он добавил, что только за последнее время 3 ОШБр ликвидировала более тысячи оккупантов. Это показательный результат для оценки скопления сил РФ.

Отметим, издание "Forbes" выдало материал о том, что российское командование в боях за Волчанск Харьковской области пытается больше беречь военную технику, нежели пехоту. Мясные штурмы на этом направлении не прекращаются. Поэтому ситуация в Волчанске превратилась в пехотную бойню.

Издание отмечает, что чуть больше, чем через месяц после начала российского наступления на Харьковщину, поле боя в Волчанске и вокруг него стало чрезвычайно опасным для российской бронетехники. Поэтому в бой идет только российская пехота и погибает в колоссальных количествах в результате успешной работы украинских беспилотников и артиллерии.

"К сожалению, это кровопролитие не предвещает неизбежного конца широкой войны. Ежемесячно Кремль набирает и проводит поверхностную подготовку около 30 тысяч новых военных — как раз достаточно, чтобы ежемесячно иметь такие большие потери. Поэтому даже в то время, когда россияне гибнут в шокирующих количествах в Волчанске и других городах, российская армия продолжает пополнять существующие подразделения и даже формировать новые", — отмечают авторы материала.



