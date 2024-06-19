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В третьей штурмовой назвали приоритетное направление для наступления россиян: их здесь очень много

Несмотря на огромные потери у врага оккупанты продолжют прибывать в Харьковскую область

сегодня, 17:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Судя по тому, что сейчас происходит на Харьковском направлении – этот участок фронта выбран Москвой, как приоритетный для развития наступления. Туда противник постоянно стягивает резервы. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

В третьей штурмовой назвали приоритетное направление для наступления россиян: их здесь очень много

Российские военные. Фото: из открытых источников

Военный отметил, воины ВСУ сдерживают превосходящие силы противника на этом направлении.

"П*даров много, и иногда они пытаются маскироваться под географический ландшафт, но остаются его частью навсегда. Россияне определили это направление, как один из приоритетов для наступления, поэтому перебрасывают сюда свежие силы", — отметил Жорин.

Он добавил, что только за последнее время 3 ОШБр ликвидировала более тысячи оккупантов. Это показательный результат для оценки скопления сил РФ.

Отметим, издание "Forbes" выдало материал о том, что российское командование в боях за Волчанск Харьковской области пытается больше беречь военную технику, нежели пехоту. Мясные штурмы на этом направлении не прекращаются. Поэтому ситуация в Волчанске превратилась в пехотную бойню.

Издание отмечает, что чуть больше, чем через месяц после начала российского наступления на Харьковщину, поле боя в Волчанске и вокруг него стало чрезвычайно опасным для российской бронетехники. Поэтому в бой идет только российская пехота и погибает в колоссальных количествах в результате успешной работы украинских беспилотников и артиллерии. 

"К сожалению, это кровопролитие не предвещает неизбежного конца широкой войны. Ежемесячно Кремль набирает и проводит поверхностную подготовку около 30 тысяч новых военных — как раз достаточно, чтобы ежемесячно иметь такие большие потери. Поэтому даже в то время, когда россияне гибнут в шокирующих количествах в Волчанске и других городах, российская армия продолжает пополнять существующие подразделения и даже формировать новые", — отмечают авторы материала.




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