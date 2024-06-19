Война в Украине: СМИ назвали город, где больше всего гибнет российской пехоты

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Кравцев Сергей
В боях за Волчанск Харьковской области российскому командованию поставлена задача больше беречь военную технику, нежели пехоту. Мясные штурмы на это направлении не прекращаются. Поэтому ситуация в Волчанске превратилась в пехотную бойню. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".
Российские войска. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, что чуть больше, чем через месяц после начала российского наступления на Харьковщину, поле боя в Волчанске и вокруг него стало чрезвычайно опасным для российской бронетехники. Поэтому в бой идет только российская пехота и погибает в колоссальных количествах в результате успешной работы украинских беспилотников и артиллерии.
Авторы статьи вспомнили, что за все время полномасштабной войны российские военные потеряли около 4000 бронетранспортеров и боевых машин пехоты. По данным аналитиков, это около 150 единиц в месяц. В то же время потери Украины значительно меньше: около 1000 БТРов и БМП с 24 февраля 2022 года. Это примерно 30 единиц техники в месяц.
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