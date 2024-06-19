Война в Украине: СМИ назвали город, где больше всего гибнет российской пехоты

В боях за Волчанск Харьковской области российскому командованию поставлена задача больше беречь военную технику, нежели пехоту. Мясные штурмы на это направлении не прекращаются. Поэтому ситуация в Волчанске превратилась в пехотную бойню. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что чуть больше, чем через месяц после начала российского наступления на Харьковщину, поле боя в Волчанске и вокруг него стало чрезвычайно опасным для российской бронетехники. Поэтому в бой идет только российская пехота и погибает в колоссальных количествах в результате успешной работы украинских беспилотников и артиллерии.

"К сожалению, это кровопролитие не предвещает неизбежного конца широкой войны. Ежемесячно Кремль набирает и проводит поверхностную подготовку около 30 тысяч новых военных — как раз достаточно, чтобы ежемесячно иметь такие большие потери. Поэтому даже в то время, когда россияне гибнут в шокирующих количествах в Волчанске и других городах, российская армия продолжает пополнять существующие подразделения и даже формировать новые", — отмечают авторы материала.

Авторы статьи вспомнили, что за все время полномасштабной войны российские военные потеряли около 4000 бронетранспортеров и боевых машин пехоты. По данным аналитиков, это около 150 единиц в месяц. В то же время потери Украины значительно меньше: около 1000 БТРов и БМП с 24 февраля 2022 года. Это примерно 30 единиц техники в месяц.

"Очевидно, что растет давление на российское командование, чтобы сохранить свою тяжелую бронированную технику. Больше российских штурмовых групп едут в бой на мотоциклах или вездеходах, которые намного хуже тяжелых гольф-каров. И те группы считаются везучими, если имеют хотя бы вообще какой-то транспорт. Потери пехоты гораздо лучший и более выгодный вариант, чем потеря любой машины, если пехоты много, а техники все меньше", — подытожил Forbes.

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