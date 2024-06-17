Россияне в Волчанске массово сдаются в плен: что удалось ВСУ

Украинские военные заблокировали до 400 россиян на химическом заводе в центре Волчанска, и по данным Украинского центра оборонных стратегий, тридцать россиян уже сдались после того, как неоднократные попытки спасти их не увенчались успехом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Бои в Волчанске. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, за несколько недель ожесточенных боев части нескольких украинских бригад заблокировали российское наступление севернее реки Волчья. В то же время российские силы, эквивалентные как минимум двум батальонам с сотнями пехотинцев, штурмовали ПАО "Волчанский химический завод" на правом берегу реки.

Журналисты предполагают, что план россиян заключался в том, чтобы захватить химический завод, а затем оттуда начать операцию по форсированию реки, чтобы ворваться в южный Волчанск.

"План провалился, когда украинские войска — возможно, из 9-го стрелкового батальона, Российского добровольческого корпуса или 36-й бригады морской пехоты — атаковали к западу от химического завода и продвинулись на несколько кварталов на север, отрезав россиян на заводе от их товарищей на западе", — пишет Forbes.

Украинские военные отмечали, что россияне окружены без всяких шансов на эвакуацию или подкрепление и сообщали о "куче мертвых и раненых орков".

Российские командиры в эти выходные приказали своим войскам к западу от химического завода прорваться через украинские позиции. Однако две попытки прорыва к окруженным российским войскам были отбиты украинскими силами обороны, сообщает Центр оборонных стратегий.

"Очевидно, именно тогда окруженные россияне начали массово сдаваться в плен. Хотя российские и украинские войска регулярно берут в плен друг друга, они редко делают это десятками. Больше всего пленных, как правило, случается во время осады крупных городов и хаотичных поспешных отступлений", — отмечает Forbes.

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