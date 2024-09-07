В Третьей штурмовой назвали настоящую цель ударов россиян по гражданским в Украине

Обстрелы украинских гражданских объектов российскими оккупантами – это всегда спланированные "сделки". Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение обнародовал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

Максим Жорин. Фото: из открытых источников

"Совсем не как ответ на что-то, а как целенаправленный террор, запугивание обычного населения и создание напряжения в обществе. Что бы мы ни делали, какую бы тактику ни использовали в войне — это будет происходить, пока РФ существует. Почему до сих пор этого не все украинцы понимают, мне сложно объяснить", — написал военный в Телеграмм.

По его убеждению, абсолютно любые примирения и умиротворения врага – путь к поражению.

Максим Жорин считает, что невозможно договориться с больными и неадекватными. Такой враг, это факт.

"Может и приятно думать, что какая-нибудь международная встреча или договор принесут мир, но это вредно. Потому что отвлекает от основного – от необходимости консолидироваться, готовиться и становиться сильнее", — добавил военный.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Министерстве обороны США заявили, что запрет применения Украиной американского оружия для дальнобойных ударов по территории страны-агрессора объясняется несколькими причинами. Одна из них – ограниченное количество ракет ATACMS. Такое заявление на брифинге сделала заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Ранее "Комментарии" сообщали – РФ ударила по дому и детской площадке в Харькове: количество погибших возросло.



