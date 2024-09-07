В Третьей штурмовой назвали настоящую цель ударов россиян по гражданским в Украине

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Кравцев Сергей
Обстрелы украинских гражданских объектов российскими оккупантами – это всегда спланированные "сделки". Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение обнародовал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.
Максим Жорин. Фото: из открытых источников
По его убеждению, абсолютно любые примирения и умиротворения врага – путь к поражению.
Максим Жорин считает, что невозможно договориться с больными и неадекватными. Такой враг, это факт.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в Министерстве обороны США заявили, что запрет применения Украиной американского оружия для дальнобойных ударов по территории страны-агрессора объясняется несколькими причинами. Одна из них – ограниченное количество ракет ATACMS. Такое заявление на брифинге сделала заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Ранее "Комментарии" сообщали – РФ ударила по дому и детской площадке в Харькове: количество погибших возросло.
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