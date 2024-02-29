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В Тернопольской области мужчина умер после пребывания в ТЦК: местные вышли на протест (ВИДЕО)

Из ТЦК без сознания мужчина скорой доставили в местную больницу, где он скончался

29 февраля 2024, 21:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Тернопольской области мужчина умер после пребывания в ТЦК: местные вышли на протест (ВИДЕО)

Мужчина умер после пребывания в ТЦК в Бучаче (фото из открытых источников)

В городе Бучач, что в Тернопольской области, 29 февраля жители сошлись на акцию протеста в городской совет. Люди собрались, когда им стало известно, что умер 49-летний мужчина, которого 27 февраля привезли в бессознательном состоянии из помещения местного ТЦК.

Об этом сообщает Telegram канал тернопольских новостей "20 минут". Присутствующие хотят, чтобы к ним вышли сотрудники городского ТЦК и СП и местные чиновники.

"Большинство из них — из села, откуда умерший был родом. Также приехали неравнодушные из других общин, недалеко от Бучача. Городской голова заверил, что выйдет к людям после того, как они пообщаются с вскоре военкомом", — отмечают журналисты. , цитируя слова мэра Виталия Фреяка.

Сообщается, что теперь возле городского совета есть 50 человек. По состоянию на начало 17 часов к собравшимся пришел только заместитель руководителя местной полиции, пытающийся отвечать на вопросы возмущенных граждан.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Львовщине будут судить двух работников ТЦК , которые пытали и удерживали мужчин в военкомате. Офис Генпрокурора и ДБР сообщили, что будут судить двух работников Самборского ТЦК, которые, вероятно, избивали и незаконно удерживали четырех мужчин в военкомате. Одному из них инкриминируют незаконное лишение свободы человека и пытки, а другому – бездействие военной власти.

Пограничники в сентябре 2023 года задержали военнообязанных мужчин за попытку незаконного пересечения границы с Польшей. Задержанные были доставлены в ТЦК, чтобы поставить их на военный учет. По сообщению Офиса Генпрокурора потенциальный побег военнообязанных вызвал агрессию со стороны работников ТЦК.


 



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