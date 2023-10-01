В Тернополе "похоронили" живого мужчину вместо павшего Героя. Фото

В Тернополе представители власти оскандалились с фотографией живого человека на аллее, где установлены баннеры погибших героев.

В Тернополе произошел скандал с баннером на Аллее Героев (фото из открытых источников)

Как сообщает " 20 минут ", ко Дню защитников и защитниц в центре города поставили баннеры с именами и фотографиями героев. Родные погибшего воина Александра Мисюры тоже пришли, однако над именем своего сына увидели снимок другого человека.

"Очень странно найти твою фамилию, дату рождения и смерти, но почему-то не твое фото", – пишет в соцсетях жена героя из Тернополя Инна.

На баннере напечатано: "Миссюра Александр Юрьевич. 25.06.1998 год рождения. Старший наводчик противотанковых ракетных комплексов. Погиб 12.08.2023 в Донецкой области". Но, на фото – другой человек.





Выяснилось, что вместо фотографии героя представители управления горсовета опубликовали фотографию предпринимателя, который был полным тезкой солдата Александра Мисюры.

"Я не из Тернопольщины, а из Волыни. На баннере мое фото, и это ужасно. Не знаю даже, как мне реагировать", — комментирует казус волынянин.

Вышло, что представители Тернопольского городского совета "похоронили" не того мужчину. По словам главной специалистки сектора развития культуры и духовного наследия управления культуры и искусств Натальи Бабий, которая принесла извинения, с первого октября там установят новый баннер.

"Мне действительно обидно, что так получилось. Понимаете, баннер с этой фотографией был напечатан еще до Дня Государственного Флага Украины, и к нам никто не обращался с претензиями, что есть неточности. Я помню, что информацию об этом парне подали без личной фотографии. Но когда я брала эту фотографию из интернета, то проверяла. Я понимаю, что оправдания здесь неуместны. Я понимаю, что это боль родных. Но мы уже сняли баннер и вносим изменения", — заверила Бабий.

Поздним вечером 30 сентября спикер Тернопольского городского совета Марьяна Зварыч проинформировала журналистов, что фотографию заменили.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Тернополе женщина получила повестку на улице