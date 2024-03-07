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В ТЦК заявили, что ходить по домам нет смысла: где вручают повестки

Сотрудник ТЦК рассказал, что вручать повестки по месту жительства не имеет много смысла. В то же время существуют другие методы провести мобилизацию в Украине.

сегодня, 15:51
Автор:
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Slava Kot
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Представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин заявил, что вручение повесток по месту жительства теряет смысл, ведь военнообязанные давно не обновляли свои данные и часто не проживают по указанным адресам. По словам сотрудника ТЦК, это вынуждает выдавать повестки на улице.

В ТЦК заявили, что ходить по домам нет смысла: где вручают повестки

Вручение повесток. Фото из открытых источников

Роман Истомин в интервью изданию "Телеграф" рассказал, что в мирные времена были случаи, когда мужчины прятались в своих домах от призыва на срочную службу, в частности, не открывали двери, или их родные указывали, что такой мужчина здесь не проживает. Однако с войной таких случаев стало больше.

"Фиксируем то, что большое количество людей проживают не по месту регистрации и давно не обновляли данные. Ок, человек не хочет общаться с представителями ТЦК и СП дома, тогда они общаются с ним в общественных местах: на улицах, блокпостах и т.д. Сегодня наши сотрудники практически не ходят по месту жительства граждан, поскольку в этом немного смысла", — рассказал спикер ТЦК.

По его словам, для многих украинцев нужен толчок к мобилизации. Истомин указывает, что фиксировал много случаев, когда мужчины, добровольно не приходившие в ТЦК, рассказывали, что ждали повестки, однако в военкомат не шли.

Помимо вручения повесток на улице представитель ТЦК также указал на еще один метод, которым можно мобилизовать военнообязанных.

"Еще один метод оповещения – передача распоряжений (повесток) на предприятия, на которых руководитель вручает своим подчиненным", – рассказал спикер Полтавского ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в законопроекте о мобилизации, пенсионеров могут обязать встать на учет в ТЦК.

Также "Комментарии" писали, почему украинцы боятся мобилизации.



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Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2024-03-05/5837922-bagatom-treba-lishe-poshtovkh-shchob-yti-zakhishchati-ukrainu-mayor-pro-rekruting-konflikti-z-tsivilnimi-ta-bodikameri-u-ttsk
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