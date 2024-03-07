В ТЦК заявили, что ходить по домам нет смысла: где вручают повестки

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Slava Kot
Представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин заявил, что вручение повесток по месту жительства теряет смысл, ведь военнообязанные давно не обновляли свои данные и часто не проживают по указанным адресам. По словам сотрудника ТЦК, это вынуждает выдавать повестки на улице.
Вручение повесток. Фото из открытых источников
Роман Истомин в интервью изданию "Телеграф" рассказал, что в мирные времена были случаи, когда мужчины прятались в своих домах от призыва на срочную службу, в частности, не открывали двери, или их родные указывали, что такой мужчина здесь не проживает. Однако с войной таких случаев стало больше.
По его словам, для многих украинцев нужен толчок к мобилизации. Истомин указывает, что фиксировал много случаев, когда мужчины, добровольно не приходившие в ТЦК, рассказывали, что ждали повестки, однако в военкомат не шли.
Помимо вручения повесток на улице представитель ТЦК также указал на еще один метод, которым можно мобилизовать военнообязанных.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в законопроекте о мобилизации, пенсионеров могут обязать встать на учет в ТЦК.
Также "Комментарии" писали, почему украинцы боятся мобилизации.
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