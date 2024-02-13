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В ТЦК рассказали, как мужчина 18 раз получил повестку и избежал мобилизации

Мужчина получил 18 повесток от ТЦК, появился 16 раз в военкомате, где он был признан годным и избежал мобилизации.

сегодня, 15:40
Автор:
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Slava Kot
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В Полтавской области мужчина получил 16 повесток, после которых приходил в Территориальный центр комплектования. Несмотря на признание его годным работниками ВЛК, мужчина все равно попадал домой и получал новые повестки.

В ТЦК рассказали, как мужчина 18 раз получил повестку и избежал мобилизации

Представитель ТЦК Роман Истомин. Фото из открытых источников

Спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин рассказал о случае с одним из мужчин, получившим 16 повесток. По словам сотрудника ТЦК, гражданин Украины реагировал на повестки и приходил в военкомат каждый раз. После прохождения ВЛК он признался пригодным, однако в комиссии учебных центров, куда отправляют после ВЛК, каждый раз признавали мужчину непригодным.

"В учебном центре отбирают, нельзя привезти кого либо и запихнуть в учебный центр. Там есть свой отбор. И гражданин там общается без присутствия представителя ТЦК. То есть, что он там говорил, мы не знаем. Возможно, притворялся эпилепсией, возможно, говорил, что у него давление постоянно высокое", — заявил Роман Истомин.

По словам работника ТЦК, несмотря на получение отказа о непригодности от центров обучения, ВЛК признает мужчину годным, из-за чего он и дальше получал повестки.

После 16 повесток мужчина решил больше не ходить в ТЦК, ведь постоянно все происходило по одному сценарию. Затем он получил 17 и 18 повестку и попал в суд. Решением суда он был признан виновным по ст. 336 УК Украины и приговорен к 4 годам лишения свободы. Приговор был заменен на 2 года испытательного срока.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК назвали категорию граждан, которых точно не мобилизуют.

Также "Комментарии" писали, что нардеп Железняк объяснил, когда начнет действовать новый закон о мобилизации.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UbkPThAQ2Y4&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%9E%D0%94%D0%90
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Обсуждения

Я

сегодня, 16:08

та тут більше питань до ВЛК чим до людини)))


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