В ТЦК рассказали, как мужчина 18 раз получил повестку и избежал мобилизации

В Полтавской области мужчина получил 16 повесток, после которых приходил в Территориальный центр комплектования. Несмотря на признание его годным работниками ВЛК, мужчина все равно попадал домой и получал новые повестки.

Представитель ТЦК Роман Истомин. Фото из открытых источников

Спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин рассказал о случае с одним из мужчин, получившим 16 повесток. По словам сотрудника ТЦК, гражданин Украины реагировал на повестки и приходил в военкомат каждый раз. После прохождения ВЛК он признался пригодным, однако в комиссии учебных центров, куда отправляют после ВЛК, каждый раз признавали мужчину непригодным.

"В учебном центре отбирают, нельзя привезти кого либо и запихнуть в учебный центр. Там есть свой отбор. И гражданин там общается без присутствия представителя ТЦК. То есть, что он там говорил, мы не знаем. Возможно, притворялся эпилепсией, возможно, говорил, что у него давление постоянно высокое", — заявил Роман Истомин.

По словам работника ТЦК, несмотря на получение отказа о непригодности от центров обучения, ВЛК признает мужчину годным, из-за чего он и дальше получал повестки.

После 16 повесток мужчина решил больше не ходить в ТЦК, ведь постоянно все происходило по одному сценарию. Затем он получил 17 и 18 повестку и попал в суд. Решением суда он был признан виновным по ст. 336 УК Украины и приговорен к 4 годам лишения свободы. Приговор был заменен на 2 года испытательного срока.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК назвали категорию граждан, которых точно не мобилизуют.

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