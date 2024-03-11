В ТЦК рассказали, что делать, если человек с инвалидностью получил повестку

Как отметили в ТЦК, если человек с инвалидностью получил повестку, то он обязательно должен прийти в военкомат, чтобы подтвердить свой диагноз и о нем внесли данные.

Мобилизация в Украине

Как говорят в ТЦК, часто мужчины не сообщают, например, об изменении состояния своего здоровья, поэтому военкоматы просто не знают, имеет ли этот человек инвалидность или нет, поэтому и выдают повестку.

Однако, как отметили в военкомате, никто не будет отправлять людей с инвалидностью на фронт. Именно поэтому, добавляют там, мужчина должен прийти и предоставить соответствующие документы.

Кроме того, в ТЦК добавили, что на самом деле очень большой кусок работы занимает предоставление отсрочок от мобилизации для имеющих соответствующие документальные основания. Именно поэтому в военкоматах просят мужчин прийти и предоставить все подтверждающие документы, таким образом упростив жизнь и служащим, и их самим.

Также в ТЦК заявили, что если у мужчины нет оснований для отсрочки, он прошел военно-врачебную комиссию и признан ею пригодным для военной службы, то это не означает, что его сразу же отправят на фронт. В военкомате подчеркнули, если мужчина раньше не проходил военную службу, то его обязательно направят в один из учебных центров. Если же у мужчины есть опыт военной службы, то его могут отправить на обучение и боевое согласование непосредственно в воинскую часть.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что разносить повестки по квартирам не имеет смысла, ведь в последнее время люди часто изменили адреса проживания, а данные в военкоматах не обновили. При этом в ТЦК отметили, что если человек не хочет общаться с их работниками дома, то будет это делать в общественных местах.