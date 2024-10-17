В ТЦК отреагировали на рейды в публичных местах: что заявили

В середине октября в сети распространились видео с активной работой работников ТЦК по проверке документов в публичных местах, в частности на концертах, ресторанах и торгово-развлекательных центрах. Эту ситуацию прокомментировала офицер Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак.



Рейды ТЦК. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона представительница ТЦК Лариса Козак заявила, что рейды с оповещением в публичных местах могли повысить сознание военнообязанных, которые активно начали посещать военкоматы.

"По работе в публичных местах данные действия были эффективны. Могу сказать, что явка увеличилась. Более того, возможно, это каким-то образом посодействовало повышению сознания наших граждан и люди снова начали прибывать добровольно или по повесткам", — заявила Козак.

По словам офицерки Киевского городского ТЦК и СП, подобные меры оповещения граждан о мобилизации следует продолжать, ведь часть военнообязанных избегает визита в военкомат самостоятельно. Кроме того, Козак отметила, что в случае обновления данных военнообязанными, не происходит их задержания.

"Если мы посмотрим на эффективность этих мер, то мне неизвестны случаи в отношении граждан, которые имели в наличии актуальные военно-учетные документы и чтобы они подлежали каким-либо задержаниям или доставке в ТЦК", — подчеркнула Козак и добавила, что уведомление о мобилизации происходит в правовом поле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде объяснили, почему начали проводить активные рейды работники ТЦК.



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