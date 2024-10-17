В ТЦК отреагировали на рейды в публичных местах: что заявили

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Slava Kot
В середине октября в сети распространились видео с активной работой работников ТЦК по проверке документов в публичных местах, в частности на концертах, ресторанах и торгово-развлекательных центрах. Эту ситуацию прокомментировала офицер Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак.
Рейды ТЦК. Фото из открытых источников
В эфире телемарафона представительница ТЦК Лариса Козак заявила, что рейды с оповещением в публичных местах могли повысить сознание военнообязанных, которые активно начали посещать военкоматы.
По словам офицерки Киевского городского ТЦК и СП, подобные меры оповещения граждан о мобилизации следует продолжать, ведь часть военнообязанных избегает визита в военкомат самостоятельно. Кроме того, Козак отметила, что в случае обновления данных военнообязанными, не происходит их задержания.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде объяснили, почему начали проводить активные рейды работники ТЦК.
Также "Комментарии" писали о заявлении военного, который рассказал, почему следует снизить возраст мобилизации в Украине.
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