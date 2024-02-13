В ТЦК назвали категорию граждан, которых точно не мобилизуют

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Slava Kot
Спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин рассказал, что в Украине существует несколько военных учетов. По словам должностного лица, украинских граждан не будут мобилизовать на войну, если он находится в учете призывников.
Кого не мобилизуют в Украине. Фото из открытых источников
Полтавская ОВА организовала брифинг по военному учету, на котором представитель Полтавского ТЦК майор Роман Истомин ответил на вопросы по мобилизации в Украине.
Истомин рассказал, что военный учет в Украине делится на три части: учет призывников, военнообязанных и резервистов. На учет призывников становятся юноши, которым исполнилось 17 лет. При достижении 27 лет мужчины с учета призывников должны обратиться в ТЦК и по результатам проверки попасть в учет военнообязанных.
Как объяснил Роман Истомин все, кто младше 27 лет попадает под категорию граждан, которых не могут мобилизировать. Однако, они могут пойти на войну добровольно.
Спикер ТЦК добавил, что 27-летние граждане, которые ранее были в учете призывников, должны явиться к военкоматам, где медицинская комиссия определит их уровень пригодности по состоянию здоровья. Если призывник годен к службе, он попадет в учет военнообязанных.
Напомним, что в Верховной Раде рассматривают новый законопроект о мобилизации, предусматривающий уменьшить призывной возраст для мобилизации до 25 лет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК заявили, что 16-летние школьники должны приехать в Украину и стать на военный учет.
Также "Комментарии" писали о 19-летнем студенте, которого незаконно мобилизовали и отправили на войну.
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