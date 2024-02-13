В ТЦК назвали категорию граждан, которых точно не мобилизуют

Спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин рассказал, что в Украине существует несколько военных учетов. По словам должностного лица, украинских граждан не будут мобилизовать на войну, если он находится в учете призывников.

Кого не мобилизуют в Украине. Фото из открытых источников

Полтавская ОВА организовала брифинг по военному учету, на котором представитель Полтавского ТЦК майор Роман Истомин ответил на вопросы по мобилизации в Украине.

Истомин рассказал, что военный учет в Украине делится на три части: учет призывников, военнообязанных и резервистов. На учет призывников становятся юноши, которым исполнилось 17 лет. При достижении 27 лет мужчины с учета призывников должны обратиться в ТЦК и по результатам проверки попасть в учет военнообязанных.

Как объяснил Роман Истомин все, кто младше 27 лет попадает под категорию граждан, которых не могут мобилизировать. Однако, они могут пойти на войну добровольно.

"Только в 27 лет он может быть мобилизован по крайней мере согласно действующему законодательству. По контракту он может призываться раньше, с 21 года. Только в 27 лет он вообще попадает в учет, откуда призывают за мобилизацией. До этого не могут призывать за мобилизацией физически, потому что его нет в этом учете", — объяснил Истомин.

Спикер ТЦК добавил, что 27-летние граждане, которые ранее были в учете призывников, должны явиться к военкоматам, где медицинская комиссия определит их уровень пригодности по состоянию здоровья. Если призывник годен к службе, он попадет в учет военнообязанных.

Напомним, что в Верховной Раде рассматривают новый законопроект о мобилизации, предусматривающий уменьшить призывной возраст для мобилизации до 25 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК заявили, что 16-летние школьники должны приехать в Украину и стать на военный учет.

Также "Комментарии" писали о 19-летнем студенте, которого незаконно мобилизовали и отправили на войну.