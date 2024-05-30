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В Сумской ОВА предупредили о наибольшей угрозе жителям области

Председатель Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире 24 канала сообщил, что в настоящее время захватчики еще не имеют достаточно сил, чтобы идти наступление на область

сегодня, 18:21
Автор:
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Ткачик Олеся
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По информации Совета обороны Сумской области, ситуация на границе с террористической Россией контролируемая, хотя и напряженная, сообщил глава Сумской ОВ Владимир Артюх.

В Сумской ОВА предупредили о наибольшей угрозе жителям области

Бои за Сумщину

При этом он подчеркнул, что оккупанты продолжают систематически обстреливать ракетами и артиллерией пограничные общины. Впрочем, по его словам, Силы обороны готовы к любым вызовам со стороны захватчиков.

Как подчеркнул Артюх, администрация располагает информацией о том, сколько в Курской области находится российских военных. По его словам, пока там нет группировки, которая могла бы осуществить наступление на Сумскую область.

"Хотя мы должны четко понимать возможности врага, владеющего современным оружием, что такие группировки он может создать очень быстро"
, – отметил глава ОВА.

По его словам, сейчас Вооруженными силами рассматриваются все возможные ситуации, учитываются возможности как украинских войск, так и враждебных.

При этом Артюх подчеркнул, что основной угрозой для жителей области остаются враждебные ДРГ. По его словам, их целью является создание условий, при которых гражданское население и военные в приграничных зонах должны постоянно находиться в напряженном состоянии. При этом Артюх убежден, что оккупанты стремятся вызвать панику среди украинцев.

По его словам, в области разработан маршрут, в котором указаны места, где наиболее безопасно и опасно передвигаться. Это было сделано для того, говорит Артюх, чтобы люди имели возможность оказывать помощь своим близким, а некоторые службы проводили эвакуацию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты еще не сформировали группировку , которая могла бы начать наступление на Сумскую область.




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Источник: https://24tv.ua/situatsiya-sumshhini-ova-rozpovili-pro-aktivnist-rosiyskih-drg_n2566136
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