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Наступление России на Сумщину: какие шансы есть у россиян

По мнению Петра Черника, РФ нужно не менее 100 тысяч солдат, чтобы дойти до Сум

27 мая 2024, 23:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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Россияне могут готовить новое наступление на Сумском направлении, сообщил во время эфира телемарафона Петр Черник, полковник запаса ВСУ.

Наступление России на Сумщину: какие шансы есть у россиян

Наступление РФ на Сумы (фото из открытых источников)

"Я думаю, что это не будет больше, чем несколько батальонно-тактических групп до 3000 личного состава. Общая группировка "Север" насчитывает до 50 тысяч личного состава, до 400 танков, до 1000 артиллерийских стволов и где-то до 1500 БМП. прорывные операции на границу в Харьков или Сумы, нужен хотя бы 100-тысячный корпус, этого нет. средства и очень дефицитный боекомплект к артиллерии", – сообщил эксперт.

Военный прокомментировал слова Зеленского, что потери захватчиков на Харьковском направлении больше украинских в восемь раз.

"Оцениваю вполне трезво и адекватно, думаю, что так и есть. И это действительно что-то беспрецедентное. Потому что даже по их нормативам потери не могут быть 1 к 3. А мы этот показатель вдвое. А иногда, как вот, например, на Авдеевском направлении, где был установлен рекорд со времен Второй мировой войны – 1 до 16. Это показывает, насколько мы мастерские и мотивированы", – заключил полковник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что действительно темп темпа наступления РФ падает . Снабжение нового вооружения и боеприпасов для ВСУ из стран Запада начали оказывать определенный эффект. В частности, темп наступления россиян на Харьковском направлении падает. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление было сделано в Генштабе Эстонии.

В Генштабе Эстонии заявили, что темп наступления российской армии в Харьковском направлении падает. Россия продолжает укреплять северный берег реки Волча у населенного пункта Волчанск и увеличивать свое присутствие в "буферной зоне".
 



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