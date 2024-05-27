Наступление России на Сумщину: какие шансы есть у россиян

Россияне могут готовить новое наступление на Сумском направлении, сообщил во время эфира телемарафона Петр Черник, полковник запаса ВСУ.

Наступление РФ на Сумы (фото из открытых источников)

"Я думаю, что это не будет больше, чем несколько батальонно-тактических групп до 3000 личного состава. Общая группировка "Север" насчитывает до 50 тысяч личного состава, до 400 танков, до 1000 артиллерийских стволов и где-то до 1500 БМП. прорывные операции на границу в Харьков или Сумы, нужен хотя бы 100-тысячный корпус, этого нет. средства и очень дефицитный боекомплект к артиллерии", – сообщил эксперт.

Военный прокомментировал слова Зеленского, что потери захватчиков на Харьковском направлении больше украинских в восемь раз.

"Оцениваю вполне трезво и адекватно, думаю, что так и есть. И это действительно что-то беспрецедентное. Потому что даже по их нормативам потери не могут быть 1 к 3. А мы этот показатель вдвое. А иногда, как вот, например, на Авдеевском направлении, где был установлен рекорд со времен Второй мировой войны – 1 до 16. Это показывает, насколько мы мастерские и мотивированы", – заключил полковник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что действительно темп темпа наступления РФ падает . Снабжение нового вооружения и боеприпасов для ВСУ из стран Запада начали оказывать определенный эффект. В частности, темп наступления россиян на Харьковском направлении падает. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление было сделано в Генштабе Эстонии.

В Генштабе Эстонии заявили, что темп наступления российской армии в Харьковском направлении падает. Россия продолжает укреплять северный берег реки Волча у населенного пункта Волчанск и увеличивать свое присутствие в "буферной зоне".

