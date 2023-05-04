В столице тестируют израильскую систему оповещения: она может спрогнозировать, куда упадет ракета

Которая, рассчитывает время на поиск укрытия в случае опасности, определяет территорию вероятного падения ракеты и идентифицирует все виды ракетных воздушных целей. Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, пишут "Комментарии".

Израильская система оповещения. Фото из открытых источников

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"Надеюсь, они быстро доработают систему оповещения, и мы сможем скопировать и вставить ее во все крупные города. Украинское правительство контролирует 6 городов с населением более миллиона человек, и мы обязательно будем использовать израильские технологии", – заявил посол.

С просьбой предоставить систему предупреждения украинцы обращались в Израиль после 24 февраля 2022 года. В январе этого года страна согласилась официально передать Украине технологии разумного оповещения. Реализации проекта поспособствовал премьер-министр Беньямин Нетаньяху, отметил Евгений Корнийчук.

"Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры. Это оборудование, которое позволит нам спасать жизнь", – добавил посол.

Систему оповещения для гражданского населения в столице установили в апреле, сейчас начались ее испытания. Внутри израильского оборудования установлены радары и оптические устройства, позволяющие обнаружить запуск ракет и беспилотников. Сразу информация появляется на электронной карте, а украинцев извещают об угрозе на смартфоне, радио, телевидении или с помощью сирены.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – бред сакральными датами: враг увеличил количество ракетоносителей в море, – Гуменюк Сигналы воздушной тревоги накануне 9 мая в Украине могут звучать чаще. Гражданам государства следует быть готовыми к новым обстрелам со стороны РФ. Ведь захватчики тяготеют к сакральности дат.