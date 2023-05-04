logo

BTC/USD

29090.86

ETH/USD

1902.18

LTC/USD

88.20

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В столице тестируют израильскую систему оповещения: она может спрогнозировать, куда упадет ракета
commentss НОВОСТИ Все новости

В столице тестируют израильскую систему оповещения: она может спрогнозировать, куда упадет ракета

«Умная система» раннего предупреждения: в Киеве в тестовом режиме начала работу израильская система оповещения

сегодня, 13:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Белоокая Ира

Которая, рассчитывает время на поиск укрытия в случае опасности, определяет территорию вероятного падения ракеты и идентифицирует все виды ракетных воздушных целей. Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, пишут "Комментарии".

В столице тестируют израильскую систему оповещения: она может спрогнозировать, куда упадет ракета

Израильская система оповещения. Фото из открытых источников


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Надеюсь, они быстро доработают систему оповещения, и мы сможем скопировать и вставить ее во все крупные города. Украинское правительство контролирует 6 городов с населением более миллиона человек, и мы обязательно будем использовать израильские технологии", – заявил посол.

С просьбой предоставить систему предупреждения украинцы обращались в Израиль после 24 февраля 2022 года. В январе этого года страна согласилась официально передать Украине технологии разумного оповещения. Реализации проекта поспособствовал премьер-министр Беньямин Нетаньяху, отметил Евгений Корнийчук.

"Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры. Это оборудование, которое позволит нам спасать жизнь", – добавил посол.

Систему оповещения для гражданского населения в столице установили в апреле, сейчас начались ее испытания. Внутри израильского оборудования установлены радары и оптические устройства, позволяющие обнаружить запуск ракет и беспилотников. Сразу информация появляется на электронной карте, а украинцев извещают об угрозе на смартфоне, радио, телевидении или с помощью сирены.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – бред сакральными датами: враг увеличил количество ракетоносителей в море, – Гуменюк Сигналы воздушной тревоги накануне 9 мая в Украине могут звучать чаще. Гражданам государства следует быть готовыми к новым обстрелам со стороны РФ. Ведь захватчики тяготеют к сакральности дат.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!