В стае есть только один сильнейший. Как Трамп может отреагировать на «сливы» от Орбана

По словам Тараса Загороднего, никто не знает, как на "охотничьи басни" венгерского премьера Виктора Орбана относительно принуждения Украины к миру с Россией отреагирует сам Трамп.

Орбан и Трамп

"Он, конечно, на словах "уважает Орбана", как он говорит, но точно не давал никому права говорить от его имени. У Трампа есть авторитарные замашки, но это значит, что в стае он главный, а все остальные бегают и заглядывают ему в рот. Это с одной стороны его слабое место, а с другой означает, что в соревновании "кто здесь самый крутой пацан" он не будет терпеть конкурентов"

, – подчеркнул в Фейсбуке Загородний.

Поэтому, по его словам, Трамп говорит, что готов договариваться даже с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, но не договаривает, что будет, если его Путин не послушает.

А там могут быть не очень приятные варианты. О последствиях таких вариантов уже не скажут "Вагнеры", по которым Трамп дал приказ долбнуть в Сирии и генерал Солеймане, на которого приземлилась ракета прямо на территории Ирана",

– отметил политолог.

Поэтому, считает эксперт, задача Украины поставить его и Путина в такое положение, чтобы у Трампа выбора не было. А это можно сделать только собственным оружием и ударами по территории России, считает эксперт.

Кстати, добавляет Загородний, Трамп – лоббист нефтегазового сектора, поэтому уменьшение присутствия россиян на этом рынке ему интересно, потому что миром двигают интересы, а не лозунги.

"Если сами не будем шевелиться, то, конечно, может быть и такой вариант, о котором говорит Орбан. Запад инвестирует в охотников, а не в жертв. Ибо охотники имеют перспективу. Собственно, Украине помогают без каких-либо бумаг, потому что украинцы показали, что способны быть "охотниками". Надо продолжать. Тогда изменения в Вашингтоне нас не будут касаться",

– считает политолог.

При этом Загородний считает, что в случае, если Трамп действительно начнет реализовывать то, о чем рассказывает Орбан, получит обратный от ожидаемого результат.

"Европа будет вынуждена становиться более самостоятельной в военном плане. Развивать свой ВПК. А это уменьшение заказов для американского ВПК, как в Европе, так и на внешних рынках. А это не только уменьшение доходов ВПК, лоббистом которого является Трамп, но и уменьшение влияния США по всему миру. То есть концепция "Make America Great Again" пойдет как-то не туда"

, – подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам венгерского премьера Виктора Орбана, Дональд Трамп в случае своего президентства не даст Украине денег и тогда война свершится.