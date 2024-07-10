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В США заявляют об изменениях на фронте: действительно ли ситуация играет на руку Украине

Washington Post отмечает, что украинской армии удалось стабилизировать фронт

сегодня, 12:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Официальные лица США заявляют об улучшении ситуации в Украине после того, как Конгресс принял крупный пакет помощи на 61 млрд долларов после многомесячной задержки. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Washington Post".

В США заявляют об изменениях на фронте: действительно ли ситуация играет на руку Украине

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, хотя линия фронта почти не изменилась более, чем за год, в Вашингтоне говорят, что Москва, вероятно, столкнется с растущими проблемами в сохранении своих преимуществ на поле боя.

"Украина остается под давлением, это остается очень активным конфликтом. Нам не следует смотреть в розовых очках", — заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Однако, по его словам, линии стабилизировались, и Россия несет чрезвычайные затраты, "которые вынуждают ее полагаться на плохо обученные силы, что фактически играет на руку Украине".

Читайте также на портале "Комментарии" — страны Запада должны позволить украинской армии наносить удары западным оружием по военным объектам на территории России. Это позволит сорвать масштабные наступательные операции агрессора. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).                                                          

В отчете говорится, что в соответствии со спутниковыми снимками, в конце июня 2024 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины, вероятно из западного оружия, нанесли успешный удар по командному пункту российского полка в Белгородской области.

Также издание "Комментарии" сообщало — в США рассказали, как видит Владимир Путин "окончание" войны в Украине и, почему за разговорами о переговорах ничего не стоит.




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Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/07/09/nato-biden-ukraine-membership/
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