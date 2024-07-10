В США заявляют об изменениях на фронте: действительно ли ситуация играет на руку Украине

Официальные лица США заявляют об улучшении ситуации в Украине после того, как Конгресс принял крупный пакет помощи на 61 млрд долларов после многомесячной задержки. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Washington Post".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, хотя линия фронта почти не изменилась более, чем за год, в Вашингтоне говорят, что Москва, вероятно, столкнется с растущими проблемами в сохранении своих преимуществ на поле боя.

"Украина остается под давлением, это остается очень активным конфликтом. Нам не следует смотреть в розовых очках", — заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Однако, по его словам, линии стабилизировались, и Россия несет чрезвычайные затраты, "которые вынуждают ее полагаться на плохо обученные силы, что фактически играет на руку Украине".

Читайте также на портале "Комментарии" — страны Запада должны позволить украинской армии наносить удары западным оружием по военным объектам на территории России. Это позволит сорвать масштабные наступательные операции агрессора. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что в соответствии со спутниковыми снимками, в конце июня 2024 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины, вероятно из западного оружия, нанесли успешный удар по командному пункту российского полка в Белгородской области.

Также издание "Комментарии" сообщало — в США рассказали, как видит Владимир Путин "окончание" войны в Украине и, почему за разговорами о переговорах ничего не стоит.



