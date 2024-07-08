ВСУ могут сорвать наступления РФ: какое решение должны принять союзники

Страны Запада должны позволить украинской армии наносить удары западным оружием по военным объектам на территории России. Это позволит сорвать масштабные наступательные операции агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Обстрелы России. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, что в соответствии со спутниковыми снимками, в конце июня 2024 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины, вероятно из западного оружия, нанесли успешный удар по командному пункту российского полка в Белгородской области.

Американские аналитики напомнили, что 23 июня Генштаб ВСУ сообщил об ударе по командному пункту неустановленного российского мотострелкового полка в Нехотеевке Белгородской области. Расположение командного пункта у линии фронта на севере Харьковской области позволяет предположить, что он был задействован в российских наступательных операциях к северу от Харькова.

Геолокационные кадры удара указывают, что командный пункт располагался менее чем в километре от российско-украинской границы. Полученные 1 апреля и 28 июня спутниковые снимки, демонстрируют существенные повреждения здания, в котором располагался командный пункт. В ISW предположили, что Силы обороны Украины использовали высокоточную бомбу французского производства Armement Air-Sol Modulaire Hammer (сокр. AASM, A2SM або HAMMER).

Аналитики Института отмечают, что удар по Нехотеевке демонстрирует способность ВСУ успешно атаковать военные объекты на территории России с использованием предоставленного Западом оружия, чтобы ослабить способность Вооруженных сил агрессора проводить наступательные операции в Украине.

"Это подтверждает тот факт, что Украина может сорвать российские наступательные операции, если страны Запада продолжат отменять ограничения на использование ВСУ своих вооружений для ударов по военным объектам в России. Украина должна иметь возможность использовать предоставленное Западом оружие, в частности ракеты ATACMS, для нанесения ударов по российским военным целям в оперативном тылу и глубоком тылу РФ, чтобы существенно подорвать вражеские операции в широком масштабе", — говорится в отчете ISW.

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